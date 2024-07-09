39 bin TL maaşla kamu işçisi alımı! DSİ, ESK, MEB acil personel arıyor! İŞKUR KPSS şartsız sınavsız başvuru linki...

İŞKUR , birçok kamu kurumuna yüksek maaşla kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. DSİ, ESK, Jandarma, MEB ve belediyelerde çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapılacak. İşte detaylar...

DSİ, ESK, MEB KAMU İŞÇİSİ ALIMI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, birçok kuruma yüksek maaşla kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. İşte ilanlara dair tüm detaylar...

KURUMLAR

💠 Devlet Su İşleri (DSİ

💠 Et ve Süt Kurumu (ESK)

💠 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Bu kurumlar, KPSS şartı aranmaksızın kamu işçisi alımı gerçekleştirecek.

ESK KMU İŞÇİSİ İLANLARI

Başvuru Genel Şartları:

🔷 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

🔷 Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ve cezai soruşturması bulunmamak

🔷 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak

🔷 Engelliler için en az %40 engelli raporuna sahip olmak

🔷 Erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen yapmış veya muaf olmak

🔷 Kamu haklarından mahrum bulunmamak

🔷 Arşiv araştırması sonucunda görevine engel bir hususun bulunmaması (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların iş sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahi feshedilecektir.)