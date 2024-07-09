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EKPSS tercih kılavuzu 2024! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 yılı engelli memur atama ve kura takvimi belli oldu mu?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonucunda büyük bir heyecan yaşayan adaylar, şimdi de tercih tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmese de, sınav sonuçlarının ardından tercih döneminin yakında başlaması bekleniyor. Peki, engelli memur atama ve kura takvimi belli oldu mu 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 08:23 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 08:23
EKPSS tercih kılavuzu 2024! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 yılı engelli memur atama ve kura takvimi belli oldu mu?

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının ardından, adaylar şimdi de merakla tercih tarihlerinin ne zaman açıklanacağını bekliyor. 2024 EKPSS tercih süreci, adayların geleceklerini şekillendirecek önemli bir adım.

EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih işlemleriyle ilgili olarak da henüz resmi açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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