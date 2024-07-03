PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Emekli müsteşar, kaymakam, avukat maaşlarına kaç TL zam geldi? Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, avukat zamlı maaşı ne kadar oldu?

2024 yılı Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında netleşecek. Peki, Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, avukat zamlı maaşı ne kadar oldu? Emekli müsteşar, kaymakam, avukat maaşlarına kaç TL zam geldi? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 07:34 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:35
Emekli müsteşar, kaymakam, avukat maaşlarına kaç TL zam geldi? Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, avukat zamlı maaşı ne kadar oldu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haziran ayı enflasyon verileri öncesinde memur ve emekli maaşı zam oranları gündemde önemli bir yer tutuyor. Her yıl toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladılar. Peki, Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, avukat zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, avukat zamlı maaşı ne kadar oldu?

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak.

Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Oranları

Memurlar ve memur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını alıyor. Bu yıl Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz'da ise yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun dışında da enflasyon farkı ödeniyor. Memurlar ve emekliler, yaşam koşullarını iyileştirecek bu artışları dört gözle bekliyor.

Emeklilerin Beklentileri

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması planlanıyor. Ayrıca, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark ödenecek. Emeklilere refah payı, taban aylık artışı ve seyyanen zam gibi ek iyileştirmeler de gündemde. Bu iyileştirmeler, emeklilerin maaşlarında hissedilir bir artış sağlayacak.

Zam Takvimi

Zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler. SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar. Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlara 1-5 Temmuz'da zamsız para yatırılacak ve zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Aynı tarihte maaşını 3 aylık alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.

Ek İyileştirmeler ve Yasal Düzenlemeler

Emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Aynı tarihlerde ek iyileştirmeler de karara bağlanacak. Ancak ek iyileştirmeler için yasal düzenleme gerekecek. Yasal düzenlemeler maaş ödeme tarihlerine yetiştirilirse SSK ve Bağ-Kur'lular tüm artışları aynı anda 17-28 Temmuz'da hesaplarında görecekler. Memur emeklileri ise Temmuz ayı başında maaşlarını zam yansıtılmadan alacak. Oluşan zam farkı ay içinde ödenecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES’ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?
Avusturya maçı sonrası Vincenzo Montella’dan flaş açıklamalar: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik
Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan provokatör Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
2019’da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya’ya Merih Demiral’dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması!
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor
SON DAKİKA