En az ilkokul mezunu Temmuz ayı personel alımı ilanları: PTT, GSB, PMYO, Korucu Alımı, Bekçi Alımı başvuru şartları nedir?

İletişim Başkanlığı: 5 Personel Alımı
İletişim Başkanlığı, KPSS şartıyla 5 personel alımı yapacak. Başvurular 19 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilir.
Ordu Üniversitesi: 15 Personel Alımı
Ordu Üniversitesi, KPSS 50 puanıyla 15 personel alımı yapacak. Başvurular 9 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.
Ankara Üniversitesi: 3 Personel Alımı
Ankara Üniversitesi, KPSS şartıyla 3 personel alacak. Başvurular 12 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.
Başvurular ve Detaylar
PTT, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve İBB gibi büyük kurumlar binlerce personel alımı gerçekleştirecek. KPSS şartı arayan ilanlar olduğu gibi, KPSS'siz başvuru yapılabilen ilanlar da mevcuttur.
PTT toplamda 10.000 personel alımı yapacak olup, başvuru şartları ve tarihleri yakın zamanda açıklanacaktır. Sağlık Bakanlığı ise 36.000 kişilik dev kadrosu ile en büyük alım yapacak kurumlar arasında yer alıyor.
Korucu alımı, PMYO ve bekçi alımı gibi özel ilanlar ise KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Özellikle ilkokul mezunu adaylar için önemli fırsatlar sunulmaktadır.
İBB Boğaziçi Yönetim, SPK, EÜAŞ gibi kurumlar ise başvuruları 1 Temmuz ile 3 Temmuz tarihleri arasında kabul edeceklerdir. Bu ilanlar için hızlı hareket etmekte fayda var.
Son Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar
İlanlara başvurmak isteyen adaylar, son başvuru tarihlerini dikkatle takip etmelidir. KPSS 2024/1 ve KPSS 2024/2 kapsamında toplamda 5000 kişilik alım yapılacaktır ve bu ilanlar için başvurular sırasıyla 18 Temmuz 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde sona erecektir.
TÜİK ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ise KPSS puanına göre personel alımı yapacak ve başvurular 8 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecektir.
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