İŞKUR yüzlerce büro ve danışma memuru alımı yapacak! 26.685 TL maaşla KPSS şartı yok! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Türkiye İş Kurumu, özel sektörde büro ve danışma memurları pozisyonları için toplam 794 kişiye iş imkanı sunacak. Bu istihdam fırsatı, çeşitli kuruluşlar için geçerli olup, başvuru şartları ve diğer detaylar detaylı bir şekilde haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.