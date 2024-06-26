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EKPSS tercih ekranı 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS 2024 tercih süreci ile ilgili detaylar oldukça önemli. EKPSS tercihleri için ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre adayların işlem yapması gerekiyor. Tercihler genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben birkaç hafta içinde başlar. ÖSYM'nin resmi web sitesinde tercih kılavuzu yayınlanır ve adaylar bu kılavuz üzerinden tercihlerini yaparlar.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 14:45 Güncelleme 26 Haziran 2024, 14:45
EKPSS tercih ekranı 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024'ün heyecanı sınav sonuçları ve puanların açıklanmasıyla sona erdi. Şimdi sıra, adayların merakla beklediği tercih aşamasına geldi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

EKPSS TERCİH SÜRECİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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