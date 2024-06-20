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Onlarca KPSS şartsız binlerce personel alımı başladı! Zabıta, İtfaiye eri, temizlik, şoför, büro görevlisi, işçi, memur alımı ilanları ve şartları açıklandı!

Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet portalı üzerinden duyurulan son bilgilere göre, çeşitli bölgelerde yer alan Öğretmenevleri, Belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilişkili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Belediye Şirketleri, yeni iş gücü alımları yapacak. İşe alım süreçleri, İŞKUR'un online platformları üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ile yürütülecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 10:11 Güncelleme 20 Haziran 2024, 10:10
Onlarca KPSS şartsız binlerce personel alımı başladı! Zabıta, İtfaiye eri, temizlik, şoför, büro görevlisi, işçi, memur alımı ilanları ve şartları açıklandı!

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İŞKUR'un belirlediği platformlar üzerinden başvurularınızı yaparak bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. İstihdam kapıları, yukarıda bahsedilen pozisyonlar için siz değerli adayları bekliyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve başvurunuzu gerçekleştirin.

Başvuru Temel Şartları

Belediye bünyesindeki açık pozisyonlara başvuracak adayların aşağıdaki temel şartları yerine getirmesi beklenmektedir:

Türk vatandaşlığına sahip olmak.

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen süreler sona ermiş olsa bile; kasıtlı suçlardan ötürü hüküm giymiş olmamak. Bu suçlar arasında devlet güvenliğine karşı işlenenler, anayasal düzene karşı olanlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlar yer almaktadır.

Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Görevini sürdürmeye engel teşkil edecek ciddi sağlık sorunları bulunmamak.

Açık pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Bu istihdam dalgasında, aşağıdaki pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır:

  • İtfaiye Eri,
  • Elektrik Teknisyeni,
  • Temizlik Görevlisi,
  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı,
  • İnşaat Mühendisi,

  • Aşçı,
  • Garson,
  • Halkla İlişkiler Görevlisi,
  • Destek Personeli,
  • Şoför,
  • Arkeolog,
  • Büro Görevlisi,
  • Elektrik Mühendisi,
  • Tren Sürücüsü,
  • Ofis Personeli.

İşte İŞKUR Personel Alımı İlanları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.06.2024

İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.07.2024

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı 28.06.2024

Siirt Atabağı Belediyesi Memur Alım ilanı 26.07.2024

Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alım İlanı 30.06.2024

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 28.06.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 25.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. 31.12.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.06.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.07.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)- 31.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2024

İstanbul Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 28.06.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2024

İzmir T.C.Merkez Bankası A.Ş. Özdere Naim Talu Eğitim Seminer Ve Dinlenme Tesisleri 30.06.2024

Göreme Belediyesi Personel Limited Şirketi 24.06.2024

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 29.06.2024

Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda Ltd. Şti. 29.06.2024

Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 03.07.2024

İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 21.06.2024

Balıkesir Balbucks Kahve San. ve Tic. Anonim Şirketi 04.06.2024

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 05.07.2024

Muğla Ortaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 21.06.2024

İzmir Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları 28.06.2024

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024

Çankırı Orta Bel Per. Ltd. Şti.

İstanbul Bayrampaşa İnş.Yat.Taah .Hiz.San.veTic.Ltd.Şti (BAYPAŞ) 30.06.2024

Muğla MKS Tur. İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş. 24.06.2024

Afyonkarahisar Dişli Bel. İnş. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.06.2024

Manisa Sar-Bel Danış. Gıda Tar. Hayv. İnş. Taah. Akary. Ulaş. Bas. Enerji San. ve Tic. A. Ş. 23.06.2024

Sivas Gemerek Sızır Belediyesi Sızırbelsan San. Tic. Ltd. Şti. 18.06.2024

Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. 30.06.2024 (1)

İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 21.06.2024

Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 25.06.2024

Trabzon Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024

Trabzon Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024 (1)

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20.07.2024

İstanbul Belediyesi Personel A.Ş. 20.06.2024

İstanbul Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş. 21.06.2024

Ordu Su Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş 28.06.2024

Denizli 80. Yıl Öğretmenevi İkt.İşl. ve ASO Müdürlüğü 21.06.2024

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 21.06.2024

İzmir Karaburun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 28.06.2024

Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 30.06.2024

Afyonkarahisar İSJET Jeotermal Sanayi Ticaret A.Ş. 24.06.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 30.06.2024 (1)

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

İstanbul Kasdaş Kadıköy Sağ. Tur. Eğit. Çevre Tem. Otopark Hizm. İnş. Yayın. San. ve Tic. A.Ş. 30.06.2024

Ordu Orkom Kompozit San. Tic. A.Ş. 26.06.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 18.06.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 21.06.2024

Çankırı Ilgaz Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Yalova Kaytazdere Belde Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti 20.06.2024

Ankara Şereflikoçhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 24.06.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş) 18.06.2024

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 25.06.2024

Sivas Gemerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.06.2024

Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 24.06.2024

Manisa MAYEB Organizasyon İnş. Taah. Gıda A.Ş. 24.06.2024

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.06.2024

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