Onlarca KPSS şartsız binlerce personel alımı başladı! Zabıta, İtfaiye eri, temizlik, şoför, büro görevlisi, işçi, memur alımı ilanları ve şartları açıklandı!

İŞKUR'un belirlediği platformlar üzerinden başvurularınızı yaparak bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. İstihdam kapıları, yukarıda bahsedilen pozisyonlar için siz değerli adayları bekliyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve başvurunuzu gerçekleştirin.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirtilen süreler sona ermiş olsa bile; kasıtlı suçlardan ötürü hüküm giymiş olmamak. Bu suçlar arasında devlet güvenliğine karşı işlenenler, anayasal düzene karşı olanlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlar yer almaktadır.

Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Görevini sürdürmeye engel teşkil edecek ciddi sağlık sorunları bulunmamak.

Açık pozisyonlar için aranan diğer özel şartları taşımak.