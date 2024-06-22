İŞKUR acil KPSS’siz 1.556 kişi arıyor! 27 İlde Öğretmenevi, Belediye ve SYDV’lere personel alımı! Büro memuru, işçi, temizlik görevlisi, garson, şoför...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde 27 ilde bulunan Öğretmenevleri, Belediyeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ve Belediye Şirketlerine personel ve işçi alımı yapılacak. Bu alımlar için başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden başladı.

İŞKUR'un yaptığı açıklamaya göre alımlar şu kurumlar için geçerli olacak:

KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLARI

Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapacak adayların, İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve şartları hakkında daha detaylı bilgiye İŞKUR'un web sitesinden ulaşılabilir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.