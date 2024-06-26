Personel ve eleman aranan meslekler: İsviçre aylık 100 bin TL ve 202 bin TL’ye 80 bin vasıflı vasıfsız işçi alıyor!

Alp Dağları'nın gölgesindeki İsviçre, nitelikli iş gücüne büyük kariyer olanakları sunan bir ülke olarak öne çıkıyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen adayların, aranan yetkinliklere sahip olmaları ve başvurularını stratejik bir zamanlama ile gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. İsviçre'de kariyer yapmayı hedefleyen profesyoneller, bu özellikleriyle iş piyasasında değerli bir konuma ulaşabilirler.
Avrupa'nın çeşitli köşelerinden işçi alımı yapan ülkeler arasında, pandemi sonrası kalifiye eleman sıkıntısı çeken İsviçre, çözümü 80 bin yabancı işçi alımında buldu. Sağlık, turizm, teknisyenlik, bilgisayar uzmanlığı ve mühendislik gibi alanlarda iş imkanları sunulduğu açıklandı.
İSVİÇRE İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Özellikle doktor eksikliği yaşayan İsviçre, yaşlı bakımı ve hastane sektörlerinde çalıştırmak üzere hemşire alımı yapacağını duyurdu.