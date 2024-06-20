20-30 Haziran Jandarma en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte Jandarma personel alımı kadroları

Jandarma , çeşitli pozisyonlar için devlet memuru alımına devam etmektedir. Adayların başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olması, 30 Haziran 2024 tarihine kadar en az 18 yaşına girmiş olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartlara uygunluk gerekmektedir.

Özellikle mütercim, veteriner, mühendis ve sosyolog pozisyonları için 2022-2023 KPSS (P3), hizmetli pozisyonları için ise 2022 KPSS (P94) sınavlarından en az 60 puan almış olmak şarttır. Ayrıca, mütercim adaylarının son beş yıl içinde Arapça için en az 70 (C düzeyi), İspanyolca için ise en az 80 (B düzeyi) YDS/e-YDS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların kamu haklarından mahrum olmamış olması ve ilgili pozisyon için gerekli diğer niteliklere sahip olmaları beklenmektedir.