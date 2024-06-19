İŞKUR acilen kadroya 1154 ÖGG arıyor... 32.000 TL maaşla silahsız - sınavsız güvenlik görevlisi alımı!

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
🔶 İŞKUR'un resmi web sitesine gidin: www.iskur.gov.tr.
🔶 Güvenlik görevlisi alımı ilanını bulun.
🔶 İlanı detaylı inceleyerek şartları not edin.
🔶 Online başvuru formunu doldurun.
🔶 Gerekli belgeleri tarayarak veya fotoğrafını çekerek yükleyin.
🔶 Başvurunuzu tamamlayın ve referans numaranızı alın.
🔶 Başvuru sonucunu İŞKUR'un web sitesinden takip edin.
ÖGG MAAŞLARI NE KADAR?
Özel güvenlik görevlisi maaşlarının 30-40 bin TL arasında olabileceği yönünde verilen rakamlar tahmindir ve genel bir durumu yansıtmaktadır. Ancak bu rakamlar şirketlere, çalışma koşullarına ve görevin gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir. Maaşlar, çalışma saati, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.