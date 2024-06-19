SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR acilen kadroya 1154 ÖGG arıyor... 32.000 TL maaşla silahsız - sınavsız güvenlik görevlisi alımı!

İŞKUR tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, Türkiye genelinde KPSS şartı aranmadan toplam 2.550 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Bu alımlar için İŞKUR üzerinden başvuruların başladığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 09:23 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:35
İŞKUR acilen kadroya 1154 ÖGG arıyor... 32.000 TL maaşla silahsız - sınavsız güvenlik görevlisi alımı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), KPSS şartı aranmadan gerçekleştireceği toplam 2.550 güvenlik görevlisi alımı için başvuruları almaya başladı. Bu alımlar kapsamında silahlı ve silahsız olmak üzere farklı kadrolar için pozisyonlar açıldı. İşte İŞKUR güvenlik görevlisi alımı ilanları ve tüm merak edilenler...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI KADRO SAYISI

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 302 kişi
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 1154 kişi

  • Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 45 kişi
  • Güvenlik Görevlisi: 1049 kişi

İŞKUR ÖGG ilanlarıİŞKUR ÖGG ilanları

GENEL ŞARTLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,
  • Güvenlik görevlisi olarak çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya tecilli olmak,
  • Sürekli çalışabilecek durumda olmak,
  • Özel güvenlik görevlisi mesleğinin gerektirdiği işleri yapabilecek yetkinlikte olmak,
  • Kadronun gerektirdiği özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız).

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

🔶 İŞKUR'un resmi web sitesine gidin: www.iskur.gov.tr.

🔶 Güvenlik görevlisi alımı ilanını bulun.

🔶 İlanı detaylı inceleyerek şartları not edin.

🔶 Online başvuru formunu doldurun.

🔶 Gerekli belgeleri tarayarak veya fotoğrafını çekerek yükleyin.

🔶 Başvurunuzu tamamlayın ve referans numaranızı alın.

🔶 Başvuru sonucunu İŞKUR'un web sitesinden takip edin.

İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG MAAŞLARI NE KADAR?

Özel güvenlik görevlisi maaşlarının 30-40 bin TL arasında olabileceği yönünde verilen rakamlar tahmindir ve genel bir durumu yansıtmaktadır. Ancak bu rakamlar şirketlere, çalışma koşullarına ve görevin gerekliliklerine göre değişiklik gösterebilir. Maaşlar, çalışma saati, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Başvuruların detayları ve süresi hakkında daha fazla bilgiye İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi. Bu duyuru, iş arayanların ilgisini çekiyor ve başvuru sürecinin hızla ilerlemesi bekleniyor.

İŞKUR ACİL tıbbi sekreter arıyor! SINAVSIZ hastanelere sekreter alımı! En az 30 bin TL maaş + SGK + yol...İŞKUR ACİL tıbbi sekreter arıyor! SINAVSIZ hastanelere sekreter alımı! En az 30 bin TL maaş + SGK + yol...
İŞKUR ACİL tıbbi sekreter arıyor! SINAVSIZ hastanelere sekreter alımı! En az 30 bin TL maaş + SGK + yol...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eylem Tok ve oğlu ABD’de hakim karşısına çıktı! Son hali dikkat çekti! Timur Cihantimur koşullardan dert yandı: Tuvalet temizletiyorlar
Çanakkale’de alevlere karşı canhıraş mücadele! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı! Ölü ya da yaralı var mı?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan, EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü
Türkiye Gürcistan’ı 3 golle devirdi! Heyecan dolu maç için yazarlardan ilk yorum: Yanlış kadro yanlış taktik
Putin Kuzey Kore’de! 24 yıl sonra ilk ziyaret! ABD ve Güney Kore alarmda: Rus lider Kim Jong Un ile ne konuştu? Sömürgecilere karşı yeni dönem
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
Rezervlerdeki toparlama Türk Lirasına geçişi hızlandırdı! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
ABD’de hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un duruşması ileri tarihe ertelendi! Oğuz Murat Aci’nin yakınlarından adliyede tepki: Nasıl bir annelik bu?
GÖZLER 3 TEMMUZ’DA | Memur ve memur emeklisine yüzde 20.34 zam | Meslek meslek zamlı memur maaşlarını hesapladık
EURO 2024’te ilk golünü atan Arda Güler dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı! Dünya onu konuşuyor
100 günlük firar 5 eyalet Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için hakim karşısına çıktı! Duruşma ileri tarihe ertelendi
’Jenerik Çocuklar’ Türkiye Gürcistan’ı 3 golle devirdi
Tuzla’da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı | Görgü tanığı anlattı: 10 dakikada fabrikayı sardı
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
SON DAKİKA