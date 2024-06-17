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İŞKUR ACİL tıbbi sekreter arıyor! SINAVSIZ hastanelere sekreter alımı! En az 30 bin TL maaş + SGK + yol...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaptığı son dakika açıklamasıyla hastanelerde istihdam edilmek üzere sınavsız sekreter alımı başvurularının kabul edilmeye başlandığını duyurdu. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunan bu alımların detayları şu şekilde...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 15:26 Güncelleme 17 Haziran 2024, 15:30
İŞKUR ACİL tıbbi sekreter arıyor! SINAVSIZ hastanelere sekreter alımı! En az 30 bin TL maaş + SGK + yol...

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İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hastanelere sınavsız sekreter alımı başvuruları başladı. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi. Sınava girmeden kolaylıkla başvurabileceğiniz bu ilanlar Türkiye'nin birçok ilinde çalışmak isteyenlere fırsat sunuyor. İşte hastaneere tıbbi sekreter alımı başcuru şartları ve tüm merak edilenler...

SINAVSIZ HASTANELERE SEKRETER ALIMI BAŞLADI

İŞKUR'un e-subesi üzerinden yapılan duyuruda, çeşitli hastanelere sekreter ve personel alımı yapılacağı belirtiliyor. İşe alınacak personellerin hastanelerde sekreter olarak istihdam edileceği vurgulanıyor. Bu pozisyon için başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

İŞKUR tarafından açılan ilanlar listesiİŞKUR tarafından açılan ilanlar listesi

BAŞVURU ŞARTLARI

📌 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📌Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olmak veya kayıt yaptırmak,

📌18 yaşını geçmiş olmak,

📌 Sağlık sorunu veya bedensel engel bulunmamak,

📌 Sekreterlik görevini yapabilecek yetkinlikte olmak,

📌 Vardiyalı çalışabilme şartına uygun olmak,

Tıbbi sekreterlik ilanlarıTıbbi sekreterlik ilanları

📌 Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilme,

📌 Verilen işleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilme,

📌 iyi iletişim ve hasta memnuniyetine önem verme yetkinliklerine sahip olmak,

📌 Bilgisayar kullanabilme yetkinliği,

📌 Hızlı ve etkin çalışma becerisine sahip olmak.

TIBBİ SEKRETERLİK İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

TIBBİ SEKRETER MAAŞLARI NE KADAR?

Hastane ve şirketlerde çalışacak tıbbi sekreter pozisyonu için başvurularınızı yaparken maaşlar konusunda dikkatli olmanız önemlidir. Sektördeki maaşlar, çalışılacak kuruma ve pozisyona göre değişiklik gösterebilir.

Genel olarak hastane sekreteri maaşları 20 bin ile 40 bin TL arasında farklılık gösterebilmektedir. Ancak maaşlar hakkında net bilgi alabilmek için başvuruda bulunacağınız kurum veya şirket ile iletişime geçmenizi öneririz. Başvurunuz öncesinde maaşlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşarak kararınızı daha sağlıklı bir şekilde verebilirsiniz. Yol ve yemek ücreti gibi kavramlar da kurumlara göre farklılık göstermektedir.

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