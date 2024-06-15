İl dışı seminer yerleri belli oldu mu 2024? Öğretmen il dışı seminer sonuçları açıklandı mı? İl dışı seminer başvuru sonuçları 2024!

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle beraber öğretmenler, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen il dışı seminerler için başvurular tamamlandı ve şimdi öğretmenler, seminer yerlerinin ve tarihlerinin açıklanmasını bekliyor.
İL DIŞI SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?
24 Haziran Pazartesi ile 28 Haziran Cuma günleri arası haziran seminer dönemine katılacak olan öğretmenler il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri Hizmetiçi Eğitim Modülü ana sayfası üzerinden kendi il ve ilçelerine başvuru yapanların listesini görebilir.
Seminer il dışı başvuru sonuçları 17 Haziran 2024 Pazartesi günü açıklanacağı söyleniyor.