MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YENİ ZAM ORANI | Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...

ÖĞRETMEN, POLİS NE ALACAK?

Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak. Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 739 lira olacak.