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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YENİ ZAM ORANI | Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...

Memur ve memur emeklisi zamlı maaşlar için Temmuz ayını beklerken Merkez Bankası’nın anketi tüm hesaplamaları değiştirdi. Eğer söz konusu anket gerçekleşirse enflasyon farkı yüzde 9.4’ü bulacak. Peki memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ile maaşı kadar olacak? İşte meslek meslek memur maaşları

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 11:00 Güncelleme 14 Haziran 2024, 11:05
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YENİ ZAM ORANI | Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...

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Memurların, emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı alacak yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi artışın belli olacağı 3 Temmuz tarihini iple çekiyor. Meraklı bekleyiş sürerken, Temmuz zammına ilişkin yeni ipucu geldi.

YENİ TAHMİN NE OLDU?
Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankette Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Bir önceki ankette ise tahminler Haziran enflasyonunun yüzde 2.56 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

FARK YÜZDE 9'U AŞACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 çıkmıştı. Eğer Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak.

Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda alacağı enflasyon farkı yüzde 9.4'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.34'ü bulacak.

ÖĞRETMEN, POLİS NE ALACAK?
Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak. Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 739 lira olacak.

NE ZAMAN HESAPTA?
Memurlar zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. 15 Temmuz'da da zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak. Memur emeklileri ise ayın 1'i ile 5'i arasında aylıklarını zam yansıtılmadan alacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatırılacak.

Bu arada memur emeklileri de ek iyileştirme beklentisi taşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25 seviyelerinde tahmin edilirken, memur emeklilerinin zam oranının refah payıyla birlikle diğerleriyle eşitlenip eşitlenmeyeceği merak konusu. Eğer refah payı gelirse zam oranı daha da artacak.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 49.867,00
Yüzde 20.34 zamlı: 60.009,95

Memur (Üni. mez) 9/1
Mevcut maaş: 34.235,00
Yüzde 20.34 zamlı: 41.198,40

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 44.085,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.051,89

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 39.781,00
Yüzde 20.34 zamlı: 47.872,46

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 48.920,00
Yüzde 20.34 zamlı: 58.870,33

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 44.292,00
Yüzde 20.34 zamlı: 53.300,99

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 82.026,00
Yüzde 20.34 zamlı: 98.710,09

Hemşire (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 40.179,00
Yüzde 20.34 zamlı: 48.351,41

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 50.869,00
Yüzde 20.34 zamlı: 61.215,75

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 35.490,00
Yüzde 20.34 zamlı: 42.708,67

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 72.422,00
Yüzde 20.34 zamlı: 87.152,63

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 48.003,00
Yüzde 20.34 zamlı: 57.766,81

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 41.582,00
Yüzde 20.34 zamlı: 50.039,78

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 47.823,00
Yüzde 20.34 zamlı: 57.550,20

Not: Eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 47.437,25
Yüzde 20.34 zamlı: 57.085,99

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 18.003,28
Yüzde 20.34 zamlı: 21.665,15

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 31.150,34
Yüzde 20.34 zamlı: 37.486,32

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 22.669,21
Yüzde 20.34 zamlı: 27.280,13

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 22.290,49
Yüzde 20.34 zamlı: 26.824,38

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 15.869,01
Yüzde 20.34 zamlı: 19.096,77

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 38.665,08
Yüzde 20.34 zamlı: 46.529,56

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 42.312,38
Yüzde 20.34 zamlı: 50.918,72

İmam-hatip
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 22.103,93
Yüzde 20.34 zamlı: 26.599,87

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