SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Bu sene kaç engelli öğretmen ataması yapılacak? Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2024? Kadro, kontenjanlar ve branş dağılımı!

20 bin öğretmen atama takvimi işlerken, engelli öğretmen atamalarına ilişkin beklentiler de artış göstermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 13:22 Güncelleme 15 Haziran 2024, 14:32
Bu sene kaç engelli öğretmen ataması yapılacak? Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2024? Kadro, kontenjanlar ve branş dağılımı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşecek olan engelli öğretmen atamaları, binlerce aday tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Atama sürecine dair resmi açıklamalar ve takvimler, adayların geleceğe dair planlarını şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Peki, engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte güncel bilgiler ve beklenen tarihler...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yusuf Tekin sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşların ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak.

Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İHH
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı! Adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara’dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak!
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Kate Middleton Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı! Sosyal medyadan duyurmuştu: İlk görüntüler geldi
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
İsrail saldırıları durdurmuyor! BM kara listeye almıştı: Gazze’de 15 binden fazla çocuk öldürüldü
Memduh Paşa Yalısı’nda Oscar’lık soygun! Paralar kaportacıda çıktı! Plan 1.5 yıl önce yapılmış
SON DAKİKA