Bu sene kaç engelli öğretmen ataması yapılacak? Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2024? Kadro, kontenjanlar ve branş dağılımı!

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşecek olan engelli öğretmen atamaları, binlerce aday tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Atama sürecine dair resmi açıklamalar ve takvimler, adayların geleceğe dair planlarını şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Peki, engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte güncel bilgiler ve beklenen tarihler...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK? Yusuf Tekin sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.