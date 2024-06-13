PERTEM Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonuçları açıklandı!

MSÜ tercih sonuçları, 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından sonuçlandı. Adaylar, tercih sonuçlarını öğrenmek için https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilir.
MSÜ, YKS AYT VE TYT İSTİYOR MU?
2024 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;
Harp Okulları için; 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girilmesi gerekiyor.
2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girilmesi gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),
ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.