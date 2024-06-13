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PERTEM Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) tercih sonuçları için açıklama geldi. Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı'ndan sonra tercihlerini yapan adaylar MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. Adaylar, gelecekleri için büyük önem taşıyan bu sonuçları öğrenmek üzere sürekli güncellemeleri takip ediyordu. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarına nereden bakılır? MSü tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 08:41 Güncelleme 13 Haziran 2024, 08:41
PERTEM Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ tercih sonuçları açıklandı!

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Mayıs ayında gerçekleştirilen tercihlerin ardından adaylar sonuçları sorgulamak için sabırsızlanıyordu. Sonunda açıklama geldi. İşte PERTEM Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınan Milli Savunma Üniversitesi tercihleri tamamlandı. MSÜ tercih sonuçları açıklandı.

MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını duyurdu.

MSÜ tercih sonuçları, 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından sonuçlandı. Adaylar, tercih sonuçlarını öğrenmek için https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilir.

MSÜ, YKS AYT VE TYT İSTİYOR MU?

2024 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için; 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girilmesi gerekiyor.

2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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