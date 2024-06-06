2024 Engelli kamu personeli (EKPSS) kurası ne zaman? 2024: EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA! EKPSS tercihleri başladı mı?

Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024'un heyecanı, adayların tercihlerini belirleme sürecine doğru ilerliyor. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sağlanacak bilgiler doğrultusunda tercih listelerini oluşturmak için sabırsızlanıyor. Sonuçlar geçtiğimiz haftalarda sonuç.osym.gov.tr adresinden duyurulmuş ve adayların puan durumlarına erişim sağlanmıştı.
2024-EKPSS: Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
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