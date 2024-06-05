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Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi! Başkan Erdoğan Kabine sonrası tarihi açıkladı | İşte SSK, Bağ-Kur Haziran ayı emekli maaşı ödeme takvimi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Öte yandan bayramdan önce ikramiye alacak emeklilerin Temmuz zammı için de geri sayım başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler ikramiye ve maaşlarını ne zaman alacak? Haziran emekli maaşı ödemesi ne zaman yapılacak? Bayram öncesi emekli maaşları ödenecek mi? İşte emekli ikramiyesi ve maaşlarıyla ilgili son gelişmeler.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:42 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:45
Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi! Başkan Erdoğan Kabine sonrası tarihi açıkladı | İşte SSK, Bağ-Kur Haziran ayı emekli maaşı ödeme takvimi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor?


Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA NET YÜZDE 82 ARTIŞA GİTTİK"
Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar tarihi nitelikte birçok adım attıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın en kapsayıcı, yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülke olduğunu söyledi.

Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkesine bugüne kadar sadakatle bağlı kaldıklarını dile getiren Erdoğan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olan asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranının yüzde 49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranının ise yüzde 100 olarak gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memurlarımızın maaşlarını, söz verdiğimiz üzere, Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya, Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık. 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, genele ilişkin oransal zam dışında, 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıktı.

Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu Bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?
Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatıp yatmamasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bununla beraber haziran ayı emekli maaşı ödemelerinde bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte gün gün tarihler:

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:

4A-SSK EMEKLİ MAAŞLARI HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

4B-BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.

4C kategorisinde yer alan memur emeklileri ise her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Eğer emekli maaşı ödeme günü Cumartesi gününe rastlıyorsa ödeme Cuma günü, Pazar gününe rastlıyorsa ödeme Pazartesi yapılıyor.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25'İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...


ÖNCE İKRAMİYE SONRA TEMMUZ ZAMMI
Kurban Bayramı'ndan önce ikramiye alacak emeklilerin Temmuz zammı için de geri sayım başladı. İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı netleşmeye başladı.

TEK VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıktı. Böylece 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 zam kesinleşti. Zam oranının belli olması için geriye tek veri kalırken, enflasyon tahminleri de bunun ipucunu veriyor.

ANKETTEN İPUCU GELDİ

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.56 olarak yer almıştı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86'ya ulaşacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 25.86'yı bulacak.

TEMMUZ'DA ÖDENECEK

Emekliler zam oranlarını bir sonraki enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz'da zammın yansıtıldığı maaşlarını hesaplarında görecek.

HESABA DİKKAT!

SSK ve Bağ-Kur'lulara halen aylık en az 10 bin lira yatırılırken, Temmuz'daki enflasyon zammı bu tutara değil kök aylığa yansıtılacak. Kök aylığa önce 6 aylık enflasyon artışı eklenecek. Bulunan rakama, yüzde 4 ya da 5 oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan rakam taban aylığın altındaysa taban aylık, üstündeyse çıkan yeni tutar emekliye ödenecek.

REFAH PAYI GELİR Mİ?

Ayrıca emeklilere bir ek iyileştirme yapılması da gündemde. Bu konu da Temmuz ayında karara bağlanacak. Buradaki formüllerden ilki refah payı. Eğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı formülü hayata geçirilirse 6 aylık enflasyon oranına refah payı eklenecek. Böylece kök aylıklara yansıtılacak zam oranı büyüyecek.

GÖZLER TABAN AYLIKTA

Emeklilere yönelik bir formül de taban aylık artışı. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında olanların hesabına 10 bin lira yatırılıyor. Burada da bir artış beklentisi bulunuyor. Örneğin; taban aylık artışında karar kılınır ve ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa emeklilere yapılacak en düşük aylık ödeme 12 bin 500 lirayı aşacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 10.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.586,00

MEVCUT MAAŞ: 10.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.711,86

MEVCUT MAAŞ: 10.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.837,72

MEVCUT MAAŞ: 10.300,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 12.963,58

MEVCUT MAAŞ: 10.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.089,44

MEVCUT MAAŞ: 10.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.215,30

MEVCUT MAAŞ: 10.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.341,16

MEVCUT MAAŞ: 10.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.467,02

MEVCUT MAAŞ: 10.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.592,88

MEVCUT MAAŞ: 10.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.718,74

MEVCUT MAAŞ: 11.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.844,60

MEVCUT MAAŞ: 11.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 13.970,46

MEVCUT MAAŞ: 11.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.096,32

MEVCUT MAAŞ: 11.300,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.222,18

MEVCUT MAAŞ: 11.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.348,04

MEVCUT MAAŞ: 11.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.473,90

MEVCUT MAAŞ: 11.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.599,76

MEVCUT MAAŞ: 11.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.725,62

MEVCUT MAAŞ: 11.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.851,48

MEVCUT MAAŞ: 11.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 14.977,34

MEVCUT MAAŞ: 12.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.103,20

MEVCUT MAAŞ: 12.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.229,06

MEVCUT MAAŞ: 12.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.354,92

MEVCUT MAAŞ: 12.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.606,64

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.732,50

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.858,36

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 15.984,22

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.110,08

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.235,94

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.361,80

MEVCUT MAAŞ: 13.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.487,66

MEVCUT MAAŞ: 13.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.613,52

MEVCUT MAAŞ: 13.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.865,24

MEVCUT MAAŞ: 13.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 16.991,10

MEVCUT MAAŞ: 13.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.116,96

MEVCUT MAAŞ: 13.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.242,82

MEVCUT MAAŞ: 13.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.368,68

MEVCUT MAAŞ: 13.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.494,54

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.620,40

MEVCUT MAAŞ: 14.100,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.746,26

MEVCUT MAAŞ: 14.200,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.872,12

MEVCUT MAAŞ: 14.300,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 17.997,98

MEVCUT MAAŞ: 14.400,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.123,84

MEVCUT MAAŞ: 14.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.249,70

MEVCUT MAAŞ: 14.600,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.375,56

MEVCUT MAAŞ: 14.700,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.501,42

MEVCUT MAAŞ: 14.800,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.627,28

MEVCUT MAAŞ: 14.900,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.753,14

MEVCUT MAAŞ: 15.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 18.879,00

MEVCUT MAAŞ: 15.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 19.508,30

MEVCUT MAAŞ: 16.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 20.137,60

MEVCUT MAAŞ: 16.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 20.766,90

MEVCUT MAAŞ: 17.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 21.396,20

MEVCUT MAAŞ: 17.500,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 22.025,50

MEVCUT MAAŞ: 18.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 22.654,80

MEVCUT MAAŞ: 19.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 23.913,40

MEVCUT MAAŞ: 20.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 25.172,00

MEVCUT MAAŞ: 21.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 26.430,60

MEVCUT MAAŞ: 22.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 27.689,20

MEVCUT MAAŞ: 23.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 28.947,80

MEVCUT MAAŞ: 24.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 30.206,40

MEVCUT MAAŞ: 25.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 31.465,00

MEVCUT MAAŞ: 26.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 32.723,60

MEVCUT MAAŞ: 27.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 33.982,20

MEVCUT MAAŞ: 28.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 35.240,80

MEVCUT MAAŞ: 29.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 36.499,40

MEVCUT MAAŞ: 30.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 37.758,00

MEVCUT MAAŞ: 31.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 39.016,60

MEVCUT MAAŞ: 32.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 40.275,20

MEVCUT MAAŞ: 33.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 41.533,80

MEVCUT MAAŞ: 34.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 42.792,40

MEVCUT MAAŞ: 35.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 44.051,00

MEVCUT MAAŞ: 36.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 45.309,60

MEVCUT MAAŞ: 37.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 46.568,20

MEVCUT MAAŞ: 38.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 47.826,80

MEVCUT MAAŞ: 39.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 49.085,40

MEVCUT MAAŞ: 40.000,00

YÜZDE 25.86 ZAMLI: 50.344,00

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