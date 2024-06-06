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SGK işçi alımı kadro ve kontenjanlar nasıl? SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı 2024? Başvuru şartları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, bu alımın SGK'nın hizmet kalitesini artırma ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunma amacını taşıdığını vurguladı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 11:22 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:22
SGK işçi alımı kadro ve kontenjanlar nasıl? SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı 2024? Başvuru şartları...

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 14 Haziran tarihine kadar kabul edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 344 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ye sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SGK'ya Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans mezunu 360 büro personeli, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans mezunu 14 koruma ve güvenlik görevlisi, Önlisans veya Ortaöğretim mezunu 69 destek personeli ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar 5-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Detaylar ve başvuru işlemleri için "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi kullanılacak.

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