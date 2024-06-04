İŞKUR 5-30 Haziran 2024 başvuruları açıldı! TYP ile 11 ilde KPSS’siz temizlikçi alımı başlıyor! Antalya, Osmaniye, Yozgat...

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli illerde camilere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular başlamış olup, Antalya, Osmaniye, Yozgat, Aydın, Tunceli, Bursa, Konya, Amasya, Giresun, Hatay ve Bilecik illerinde yapılacak alımların kontenjan dağılımı ve başvuru şartları detaylarıyla açıklandı.
Kontenjan Dağılımı
11 ilde yapılacak alımların kontenjan dağılımı şu şekilde olacak:
Antalya Muratpaşa İlçe Müftülüğü: 22 personel (TYP başvuru numarası: 320477)
Osmaniye Merkez Osmaniye İl Müftülüğü: 5 personel (TYP başvuru numarası: 320577)
Yozgat Akdağmadeni İlçe Müftülüğü: 6 personel (TYP başvuru numarası: 320480)
Yozgat Yerköy İlçe Müftülüğü: 5 personel (TYP başvuru numarası: 320481)
Yozgat Merkez Yozgat İl Müftülüğü: 5 personel (TYP başvuru numarası: 320482)
Aydın Efeler Aydın İl Müftülüğü: 15 personel (TYP başvuru numarası: 320483)