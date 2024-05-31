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MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihlerinin sonuna yaklaşıldığını duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başvuru süreci hızla devam ederken, adayların başvurularını tamamlamak için son saatlere girdikleri bildirildi. Peki, Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:50 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 14:51
MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. Başvurular, elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve adaylar MEB'in resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini yapabilecekler. Henüz başvuru yapmayan adaylar ise başvuru sürecinin son tarihini merak ediyor.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.



SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.



Adaylar, ön başvurularını, "ilkatama.meb.gov.tr" adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.



SÖZLÜ SINAVA DAİR AYRINTILAR

Başvuracak adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek.



Sözlü sınava girmek için başvurusu onaylananlardan belirlenen puan türlerinin sonuçlarına göre, her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri, 1 Haziran'da Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak ve adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacak.



Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür alanıyla ilgili, konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütülecek. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğrenecek.

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