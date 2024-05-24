SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu ne zaman 2024? İl dışı atama kontenjanları belli oldu mu? MEBBİS isteğe bağlı yer değişikliği başvuru ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan atama ve yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin 2024 yılı il dışı atama süreci için geri sayım başladı. Özellikle farklı illerde görev yapma isteği olan binlerce öğretmen, haziran ayıyla birlikte atama başvurularını yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 13:20 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 13:20
Öğretmenlerin il dışı tayin başvurusu ne zaman 2024? İl dışı atama kontenjanları belli oldu mu? MEBBİS isteğe bağlı yer değişikliği başvuru ekranı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, öğretmenlerin 2024 yılı il dışı atama süreci için heyecanlı bir bekleyiş başladı. MEB'in yayımladığı atama ve yer değiştirme takvimine göre, öğretmenlerin il dışı tayin başvuruları Haziran ayında alınacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU TAKVİMİ

İl dışı atama kılavuzunda yayımlanan kriterleri sağlayan öğretmenler MEBBİS üzerinden 3 - 9 Haziran tarihleri arasında il dışı atama için tercihte bulunabilecekler.



İl dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Geçen yıl öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları şöyleydi;

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de ’umumi mücade’ vurgusu: ’İtlaf’lı çözümün belgesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
SON DAKİKA | Talim ve Terbiye Kurulu duyurdu! Yeni müfredat onaylandı! İşte 9 soruda yeni model
Eli kanlı terör örgütü PKK’dan sözde ’teröristan’ planı! Suriye’nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı! | Çatışma anı kamerada
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı! FETÖvarı kumpasın hedefinde kimler vardı
EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!
Müge Anlı’nın programında sürpriz! Ünlü oyuncu izleyicilerin arasında çıktı: Tüm konulara hakimim
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ifade zamanı! Fenerbahçeliler mahkemeye sevk edildi! Aralarında İsmail Kartal’ın oğlu da var
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!
Rekabet Kurumu’ndan Google ve Meta’ya sıkı denetim: Bizi ikna edene kadar her gün ceza
FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
İSTANBUL’DA DEPREM ALARMI | Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul’un 3 ilçesi için deprem uyarısı: Kepçeyi vurun | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
SON DAKİKA