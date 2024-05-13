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Öğretmen atama başvuru takvimi 2024! 20 bin öğretmen ataması ön başvuru, mülakat, sözlü sınavlar ne zaman? MEB atama kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için planlanan öğretmen atamalarına ilişkin kılavuzu yayımladı. 20 bin öğretmen adayını heyecanlandıran bu duyuru, atama sürecinin detaylarını içeriyor. Öğretmenlik mesleğine gönül veren binlerce adayın merakla beklediği ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihleri ve mülakat tarihleri gibi önemli bilgiler kılavuzda yer alıyor.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 13:56 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 13:58
Öğretmen atama başvuru takvimi 2024! 20 bin öğretmen ataması ön başvuru, mülakat, sözlü sınavlar ne zaman? MEB atama kılavuzu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 2024 yılı için öğretmen atama takvimini açıklaması, binlerce öğretmen adayı tarafından merakla beklenen sorulara yanıt oldu. Öğretmenlik mesleğine gönül vermiş adaylar, MEB 20 bin öğretmen ataması başvurularının ne zaman yapılacağı, kontenjanların ve branş dağılımının nasıl olacağı gibi konularda bilgi edinmek için sabırsızlanıyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU, MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ

Ön Başvuru ve Sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20 bin öğretmesinde sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaşmaya varıldı.

Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. En çok atama yapmayı planladığımız branşlar şu şekilde:

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,

Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499

Rehberlik 1597,

Din kültü öğretmenliği 1594,

İngilizce 968.

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

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