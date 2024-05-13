Öğretmen atama başvuru takvimi 2024! 20 bin öğretmen ataması ön başvuru, mülakat, sözlü sınavlar ne zaman? MEB atama kılavuzu

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaşmaya varıldı.
Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. En çok atama yapmayı planladığımız branşlar şu şekilde:
Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499
Rehberlik 1597,
Din kültü öğretmenliği 1594,
İngilizce 968.
Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.