İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sözlü sınavlar ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024?

İçişleri Bakanlığı 'nın 1608 sözleşmeli personel alımı için adaylar heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. 2024 yılı, birçok bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımının gerçekleştiği bir yıl oldu. İçişleri Bakanlığı da bu kapsamda 1608 personel alımı yapacağını duyurmuş ve başvuruları almıştı. Şimdi ise adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanması için sabırsızlanıyor.

Sonuç tarihi için henüz açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden yapılacak.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.