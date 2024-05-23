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İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sözlü sınavlar ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024?

İçişleri Bakanlığı, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi için 1608 sözleşmeli personel alımı sürecini başlattı. Binlerce adayın büyük bir umutla katıldığı bu süreç, e-Devlet platformu üzerinden yapılan başvurularla gerçekleştirildi ve şimdi gözler sonuçların açıklanacağı ana çevrildi. Adaylar, başvuru sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor ve e-Devlet üzerinden yapılacak olan duyuruları sıkı bir şekilde takip ediyorlar.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 09:25 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 09:25
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sözlü sınavlar ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024?

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İçişleri Bakanlığı'nın 1608 sözleşmeli personel alımı için adaylar heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. 2024 yılı, birçok bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımının gerçekleştiği bir yıl oldu. İçişleri Bakanlığı da bu kapsamda 1608 personel alımı yapacağını duyurmuş ve başvuruları almıştı. Şimdi ise adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanması için sabırsızlanıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Sonuç tarihi için henüz açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden yapılacak.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.

SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV TEK AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

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