B Sınıfı Ehliyeti Olanlara Müjde; Kızılay Acil Başvuru Ekranını Aktif Etti!

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Türk Kızılayı, nakit transferinden sorumlu yeni personel alımı için harekete geçiyor! Bu heyecan verici fırsatı değerlendirmek isteyenler için iş başvuru süreci başladı. Ancak başvuracak adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

ŞARTLAR NELER? Öncelikle, başvuru yapacak adayların lisans mezunu olmaları gerekiyor. İngilizce bilgisinin iyi seviyede olması da bir diğer önemli kriter. Bunun yanı sıra, tercihen en az 1 yıl bankacılık veya finans sektöründe deneyim sahibi olmak da aranan nitelikler arasında bulunuyor.