23-31 Mayıs hastanelere İŞKUR üzerinden KPSS şartsız alım başladı! İşte 18 yaş üstü Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı başvuru şartları

Başvuru Koşulları ve Süreç Hastane personel alımında adayların genel başvuru şartlarının yanı sıra, ilan edilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Mezuniyet ve yaş şartları gibi özel koşullar ilanın detaylarına göre değişkenlik gösterebilir.

İŞKUR üzerinden Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi gibi ilanlara başvuru yapmak için izlenecek adımlar şunlardır: İŞKUR'un resmi internet sitesine gidin ve e-Şube bölümüne erişin. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız, sistemde bir hesap oluşturun. Giriş yaptıktan sonra, "İş İlanları" veya "Açık İş İlanları Ara" bölümüne gidin.

Arama kriterlerine uygun filtrelemeler yaparak ilgili iş ilanlarını bulun. Bu, iş pozisyonu, il ya da ilçe gibi detayları içerebilir. İlgilendiğiniz iş ilanına tıkladığınızda, ilanın detaylarına ve başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz. Başvuru yap butonuna tıklayarak gerekli bilgileri doldurun ve başvurunuzu tamamlayın. Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi ve detaylı yönlendirme için İŞKUR'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz: İŞKUR e-Şube.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi İş İlanları İstanbul / Bağcılar Pozisyon: Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi İşyeri Adı: İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.

İşyeri adını görmek için Sisteme Üye Girişi yapmanız gerekmektedir. Statü: Özel / Daimi

Özel / Daimi Açık Pozisyon: 1

1 Başvuru Şekli: İlçe Geneli Başvuru

İlçe Geneli Başvuru Çalışma Yeri: İstanbul / Bağcılar

İstanbul / Bağcılar Referans No: 00008245969

00008245969 İlan Tarihi: 26.05.2024

26.05.2024 Başvuru Süresi: 4 Gün Kaldı