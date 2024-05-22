PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ilanları! En az 26.666 TL maaşla başladı! İşte 22-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

İŞKUR'un yayımladığı iş ilanları, iş arayanlar için birçok sektörde ve farklı meslek gruplarında büyük fırsatlar sunmaktadır. İmalat sektöründen sağlık sektörüne, hizmet sektöründen bilgi teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede iş ilanları bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, farklı niteliklere ve deneyim seviyelerine sahip iş arayanların kendi yeteneklerine uygun bir iş bulmasını kolaylaştırmaktadır. İŞKUR’un yayımladığı ilanlar, iş arayanların kariyer hedeflerine ulaşmaları için eşsiz bir platform sunar. İmalat sektöründe, üretim operatöründen makine teknikerine kadar birçok farklı pozisyonda iş fırsatları bulunurken; sağlık sektöründe, hemşire, doktor, laborant gibi kritik pozisyonlar için ilanlar mevcuttur.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 09:26 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 09:31
Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ilanları! En az 26.666 TL maaşla başladı! İşte 22-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelindeki iş arayan vatandaşlara yönelik olarak yayımladığı yeni bir dizi personel alım ilanı ile dikkat çekiyor. Hem özel hem de kamu sektörlerinde geniş istihdam olanakları sunan bu ilanlar, farklı maaş ve kariyer fırsatlarıyla iş arayanlar için oldukça cazip seçenekler içeriyor. İŞKUR'un sunduğu bu yeni iş fırsatları, çeşitli niteliklere sahip bireyler için geniş bir meslek yelpazesinde iş imkanı sunarak herkesin kendi alanında bir pozisyon bulmasına olanak tanıyor.

Özel ve kamu sektörlerine yönelik alımların yapılacağı belirtiliyor. Bu durum, özel sektörde çalışmak isteyenler ve kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. İŞKUR, iş bulma konusunda etkili bir araçtır. İş arayan herkes, İşkur'un web sitesini ziyaret ederek ilanlara başvurabilir ve kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilir.

Bu ilan, iş arayanlara fırsat sunuyor. İşkur'un sunduğu olanakları takip etmek ve başvuruları düzenli olarak kontrol etmek, iş arama sürecinde önemli bir adım olabilir. Başvuruda bulunmadan önce ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemek de büyük önem taşır.

İşkur'dan Yeni Personel Alım İlanı

İşkur, iş arayanlara büyük bir fırsat sunarak çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

İşkur, kamu ve özel sektörler için çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

Büro Personeli Alımı

Büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacak. Bu pozisyonda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenleyecek ve belge ile dokümanları yönetecekler.

Büro Personeli Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA BÜRO PERSONELİ YAZIN)

Güvenlik Görevlisi Alımı

Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları açılacak. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlayacak ve giriş-çıkışları denetleyecekler.

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAZIN)

Temizlik Personeli Alımı

Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları yapılacak. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.

Temizlik Personeli Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA TEMİZLİK PERSONELİ YAZIN)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı
Türk Telekom
Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki çocuğuna şiddet! Dayakçı dadıyı komşular ihbar etti
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu
Galatasaray’ın ağır topları Konya maçı öncesi dümene geçti
CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı
Türkiye ile Çin arasında ’Enerji Dönüşümü’ anlaşması imzalandı: İş birliğini geliştireceğiz | Çinli şirketlerle kritik görüşme
Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye şok gönderme! Derbi sonrası ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da Filistin protestosu: Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu
SON DAKİKA