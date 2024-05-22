Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ilanları! En az 26.666 TL maaşla başladı! İşte 22-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelindeki iş arayan vatandaşlara yönelik olarak yayımladığı yeni bir dizi personel alım ilanı ile dikkat çekiyor. Hem özel hem de kamu sektörlerinde geniş istihdam olanakları sunan bu ilanlar, farklı maaş ve kariyer fırsatlarıyla iş arayanlar için oldukça cazip seçenekler içeriyor. İŞKUR'un sunduğu bu yeni iş fırsatları, çeşitli niteliklere sahip bireyler için geniş bir meslek yelpazesinde iş imkanı sunarak herkesin kendi alanında bir pozisyon bulmasına olanak tanıyor.