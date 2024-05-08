"Mayıs 2024'te Hastanelere Yapılacak Paramedik, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ile Klinik Destek Elemanı Alımları: Şartlar ve Mülakat Gereklilikleri"

Klinik Destek Elemanı İlanları
Klinik Destek Elemanı pozisyonu, sağlık sektöründe önemli bir rol oynar. Bu pozisyon için birkaç farklı ilde ilan verilmiştir. Bu ilanların Ref No'ları ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
İstanbul: 24.05.2024 - Ref. No: 00008237080
Balıkesir: 21.05.2024 - Ref. No: 00008226710
Bursa: 21.05.2024 - Ref. No: 00008227332
Kocaeli: 21.05.2024 - Ref. No: 00008230174
Paramedik/Acil Bakım İlanları
Paramedik/Acil Bakım pozisyonu, acil durumlarda hayati bir rol oynayan sağlık çalışanlarını içermektedir. Bu pozisyon için de çeşitli illerde ilanlar verilmiştir. Bu ilanların Ref No'ları ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
İstanbul: 17.05.2024 - Ref. No: 00008110001
Bursa: 17.05.2024 - Ref. No: 00008218408
İstanbul: 17.05.2024 - Ref. No: 00008218729
Van: 17.05.2024 - Ref. No: 00008220793
Kocaeli: 16.05.2024 - Ref. No: 00008213824
Kocaeli: 15.05.2024 - Ref. No: 00008207866
Denizli: 15.05.2024 - Ref. No: 00008210901
Kahramanmaraş: 14.05.2024 - Ref. No: 00008203051
Mersin: 14.05.2024 - Ref. No: 00008204911
Bursa: 13.05.2024 - Ref. No: 00008202738
Konya: 13.05.2024 - Ref. No: 00008203449
Bursa: 12.05.2024 - Ref. No: 00008208254
1. Hastanelere Personel alımlarında hangi pozisyonlar yer alıyor?
Personel alımlarında klinik destek elemanı, paramedik, ambulans ve acil bakım sağlık teknikeri gibi pozisyonlar yer alıyor.
2. Hastanelere Başvuru şartları nelerdir?
Başvuru şartları, pozisyona göre değişmektedir. Genellikle eğitim durumu, deneyim ve sertifikalar gibi gereksinimler bulunmaktadır.
3. Hastanelere Başvurular nasıl yapılır?
Başvurular genellikle internet üzerinden veya şahsen yapılmaktadır. İlanlarda belirtilen başvuru yöntemlerine göre hareket edilmelidir.
5. Hastanelere Hangi illerde personel alımları var?
Personel alımları, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Mersin, Konya gibi çeşitli illerde yapılmaktadır.
Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri İçin Tıklayınız