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Yeni sağlıkçı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024?

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. 26 Nisan'da yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Bu alımlar içinde 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip kadrosu bulunuyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Yeni sağlıkçı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 10:47 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 10:48
Yeni sağlıkçı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024?

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Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli bir dönemeç yaşanıyor! Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 36 bin sözleşmeli personel alımı için hazırlıklar hız kazanıyor. Adaylar arasında heyecanla ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2024 NE ZAMAN?

36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2024 NE ZAMAN?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.



İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

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