Yeni sağlıkçı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024?

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Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli bir dönemeç yaşanıyor! Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 36 bin sözleşmeli personel alımı için hazırlıklar hız kazanıyor. Adaylar arasında heyecanla ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2024 NE ZAMAN? 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.