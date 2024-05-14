Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu 2024? MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti mi? Sözlü sınavlar ne zaman?

Bugünkü Resmi Gazete'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemli kararlarına yer verildi. Özellikle sözleşmeli öğretmenlik ve ön lisans programlarıyla ilgili yapılan değişiklikler, eğitim alanında önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor.