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Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu 2024? MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti mi? Sözlü sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamında önemli bir değişikliği duyurarak mülakat puanlarının belirlenmesine yönelik yeni bir yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Bu yeni düzenleme, öğretmen adaylarının başvurularını ve değerlendirme sürecini etkileyecek önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 06:08 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:05
Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu 2024? MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti mi? Sözlü sınavlar ne zaman?

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Bugünkü Resmi Gazete'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemli kararlarına yer verildi. Özellikle sözleşmeli öğretmenlik ve ön lisans programlarıyla ilgili yapılan değişiklikler, eğitim alanında önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor.

Mevcut yasal düzenleme ve sonrasındaki ikincil mevzuatlara göre, mülakat notuyla öğretmen ataması gerçekleştiriliyor.


Bu sistemde, KPSS puanlarıyla bir sıralama elde eden öğretmen adayları arasında tüm atamalar mülakatla yapılıyordu.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine karar verildi.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ'DA

Bu konudaki ilk uygulama, yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasında hayata geçirilecek. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek.



Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında objektif kriterlere dayanarak sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamalara benzer bir dizi önlemi hayata geçirecek.

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