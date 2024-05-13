Kamuda tasarruf paketi ile taşıt alma kuralları neler? Kamuda servisler kaldırıldı mı? Toplu taşıma olan yerlerde servis kullanılmayacak mı?

SERVİS HİZMETİ SINIRLANDIRILACAK
*Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketinin ayrıntılarını açıkladı.
İşte açıklamalardan öne çıkanlar;
ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR
Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.
Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.
Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.
Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.
Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.
Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.
Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.
Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.
Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.
Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz."
İŞTE MADDE MADDE PAKET İÇERİĞİ;
Kamuda Tasarruf - Taşıtlar
Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi
3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması
Kamuda Tasarruf - Kamu Binaları
Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m² standardının uygulanması
Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı
Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi
Kamuda tasarruf - Haberleşme ve iletişim
. E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
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Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
. Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması
Kamuda tasarruf - Hizmet içi eğitim/ Yurtdışı
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Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
. Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
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Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının
yasaklanması
Kamuda tasarruf - Enerji ve atık yönetimi
. Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması
Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi
Kamuda tasarruf - Kamu istihdamı
Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)
Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi
Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması
Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi
Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi
Kamuda tasarruf - İdari yapılanmada etkinlik
İdari genişlemenin sınırlandırılması
Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi
Harcama tedbirleri
Kamuda tasarruf
Bütçede harcama disiplini
Kamu yatırımları
Kamuda tasarruf - Diğer cari harcamalar
Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması
Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi
Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması
Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması
Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması