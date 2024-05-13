Kamuda tasarruf paketi ile taşıt alma kuralları neler? Kamuda servisler kaldırıldı mı? Toplu taşıma olan yerlerde servis kullanılmayacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketinin ayrıntılarını açıkladı.

SERVİS HİZMETİ SINIRLANDIRILACAK *Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması sağlanacak.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar;

ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.



Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.



Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.

Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.



Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz."

İŞTE MADDE MADDE PAKET İÇERİĞİ;

Kamuda Tasarruf - Taşıtlar

Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi

3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması

Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması

İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi

Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Kamuda Tasarruf - Kamu Binaları

Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması

Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m² standardının uygulanması

Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı

Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

Kamuda tasarruf - Haberleşme ve iletişim

. E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması

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Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması

. Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması

Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

Kamuda tasarruf - Hizmet içi eğitim/ Yurtdışı

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Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması

. Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması

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Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının

yasaklanması



Kamuda tasarruf - Enerji ve atık yönetimi

. Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması

Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi

Kamuda tasarruf - Kamu istihdamı

Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)

Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi

Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması

Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi

Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

Kamuda tasarruf - İdari yapılanmada etkinlik

İdari genişlemenin sınırlandırılması

Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi

Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi

Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi

Harcama tedbirleri

Kamuda tasarruf

Bütçede harcama disiplini

Kamu yatırımları

Kamuda tasarruf - Diğer cari harcamalar

Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması

Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi

Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması

Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması

Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması