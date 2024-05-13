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İl il MEB öğretmen il içi atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? MEB il içi ihtiyaç listesi 2024! İller arası yer değişikliği kontenjanlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme duyurusu, öğretmenler arasında heyecanla beklenen atama sürecinin başlangıcını işaret ediyor. Atama başvuruları 13 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 17 Mayıs saat 16.00'da sona erecek.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 14:46 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 14:46
İl il MEB öğretmen il içi atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? MEB il içi ihtiyaç listesi 2024! İller arası yer değişikliği kontenjanlar...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2024 yılı öğretmen il içi atama başvuruları heyecanla beklenen Pazartesi günü başlıyor. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ 2024

İl içi tayin ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il içi tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz.

İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2024

Başvuruların Alınması

Başlangıç: 13 Mayıs 2024

Bitiş : 17 Mayıs 2024 (Saat 16.00)

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 22 Mayıs 2024

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması 22-23 Mayıs 2024

Görevden Ayrılma İşlemleri 14 Haziran 2024 itibarıyla

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