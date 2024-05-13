İl il MEB öğretmen il içi atama ihtiyaç listesi nasıl öğrenilir? MEB il içi ihtiyaç listesi 2024! İller arası yer değişikliği kontenjanlar...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2024 yılı öğretmen il içi atama başvuruları heyecanla beklenen Pazartesi günü başlıyor. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ 2024 İl içi tayin ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il içi tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz. İL MİLLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN.