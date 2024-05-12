MSB kura çekimi ne zaman 2024? MSB 1829 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Asil yedek isim listesi...

Milli Savunma Bakanlığı, 1.829 sürekli işçi alımı başvuru sürecinin ardından kura takvimiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başvuru yapan adaylar arasından sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. Toplamda 1.829 açık pozisyon için yapılacak olan sürekli işçi alımında, adayların sözlü veya uygulamalı sınavlara katılması planlanıyor.
MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacak.
ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.