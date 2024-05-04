İŞKUR günlük 719,32 TL cep harçlığı karşılıksız veriyor: İşsizlere SGK girişi de yapılıyor

İşbaşı eğitim programları, işsiz bireylerin meslek sahibi olma yolunda önemli bir fırsat olarak öne çıkmaktadır. Bu programlar, hem bireylerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir araç olarak hizmet vermektedir.
İşbaşı eğitim programları, işsiz bireylerin meslek sahibi olma yolunda önemli bir fırsat olarak öne çıkmaktadır. Bu programlar, hem bireylerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir araç olarak hizmet vermektedir.
İşbaşı eğitim programlarından yararlanmak isteyen bireylerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak: Programdan yararlanmak isteyen bireylerin öncelikle İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
15 yaşını tamamlamış olmak: Programa katılmak için en az 15 yaşında olmak gerekmektedir.
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak: Bu şart, yakın akrabalar arasındaki iş ilişkilerini engellemeyi amaçlar.
Emekli olmamak: Emeklilik statüsünde olanlar programa katılamaz.
Son bir yıl içinde aynı işyerinde sigortalı olmamak: Programa katılacak kişinin, programa başvurulacak işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerinde, son bir yıl içerisinde sigortalı olmaması gerekmektedir.
Aynı meslekte daha önce kurs veya program tamamlamamış olmak: Aynı meslek dalında daha önce bir eğitim alanların tekrar aynı alanda programa katılmasına izin verilmez.
Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak: Bireyin daha önceki katılım durumları nedeniyle bir yaptırım almamış olması gerekmektedir.
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak: Bu, bireyin mesleki yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanması anlamına gelir.
Programlar, işyerinin sektörüne ve mesleğin gerekliliklerine göre farklı sürelerde düzenlenmektedir. Program süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki işbaşı eğitim programları 18-29 yaş arası gençler için en fazla 9 ay sürebilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise program süresi, MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmayacak şekilde belirlenir.
İşbaşı eğitim programlarına katılan vatandaşlar, programa fiilen katıldıkları günler üzerinden çeşitli cep harçlıkları almaktadır. Bu ödemeler, iş arayan katılımcılar, öğrenciler ve işsizlik ödeneği alanlar için farklı miktarlarda belirlenmiştir. Geleceğin meslekleri olarak tanımlanan mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 719,32 TL cep harçlığı ödenir.
İşbaşı eğitim programlarına başvurmak isteyen vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvurularını yapabilirler.
Farklı illerde ve mesleklerde açılmış olan işbaşı eğitim programlarından bazı örnekler aşağıda verilmiştir: