2024 öğretmen atama kontenjanları! Branş dağılımı, sıralamalar... Türkçe, beden eğitimi, okul öncesi, resim öğretmenliği KPSS atama puanları nasıl?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Peki, MEBBİS MEB 20 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Devlet öğretmen ataması başvuru ekranı!

Bakan Tekin, atama kontenjanlarını da şu şekilde sıraladı:

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kişi,

Özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 449 kişi,

Rehberlik için 1,597 kişi...

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