2024 öğretmen atama kontenjanları! Branş dağılımı, sıralamalar... Türkçe, beden eğitimi, okul öncesi, resim öğretmenliği KPSS atama puanları nasıl?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Peki, MEBBİS MEB 20 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Devlet öğretmen ataması başvuru ekranı!
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Peki, MEBBİS MEB 20 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Devlet öğretmen ataması başvuru ekranı!
E-DEVLET ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI
Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşıldığını açıkladı.
Bakan Tekin, atama kontenjanlarını da şu şekilde sıraladı:
Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kişi,
Özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 449 kişi,
Rehberlik için 1,597 kişi...
TÜM KONTENJAN TABLOSU VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 1,594 kişi... şeklinde devam edecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Atama sürecine ilişkin detayları da paylaşan Bakan Tekin, Personel Genel Müdürlüğü'nün atama takvimini ilan edeceğini belirtti.
Bakan Tekin, atama değerlendirmesinde KPSS puanının %50'si ile mülakat puanının %50'sinin dikkate alınacağını açıkladı.
ATAMA PUANLARI NASIL OLACAK?
Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde, "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız" ifadelerine yer vermişti.