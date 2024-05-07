Son dakika müjde az evvel duyuruldu! ÖĞRETMEN ATAMA sayısı verildi! Matematik, Türkçe, Rehberlik, Tarih, İngilizce, Almanca, Sınıf öğretmenliği....

Bu sene 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

"Türkiye Yüzyılı Maarif modeli, evlatlarımızın geleceğe çok daha donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu da mütaala ettik."