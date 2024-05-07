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Son dakika müjde az evvel duyuruldu! ÖĞRETMEN ATAMA sayısı verildi! Matematik, Türkçe, Rehberlik, Tarih, İngilizce, Almanca, Sınıf öğretmenliği....

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamaları ile ilgili beklenen müjdenin verilmesiyle birçok aday arama motorlarına yöneldi. Matematik, Türkçe, Rehberlik, Tarih, İngilizce, Almanca, Sınıf öğretmenliği ve birçok alanda yapılması beklenen atamalar için tarih duyuruldu. İşte 2024 öğretmen atama takvimi ve branş dağılımı bilgileri...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 07:58 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 09:37
Son dakika müjde az evvel duyuruldu! ÖĞRETMEN ATAMA sayısı verildi! Matematik, Türkçe, Rehberlik, Tarih, İngilizce, Almanca, Sınıf öğretmenliği....

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2024 Öğretmen atama takvimi için beklenen haber geldi. 6 Mayıs 2024 Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarihi duyurdu. İşte detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN MÜJDE VERİLDİ

Bu sene 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

"Türkiye Yüzyılı Maarif modeli, evlatlarımızın geleceğe çok daha donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Atama bekleyen öğretmen adaylarının durumunu da mütaala ettik."

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 7 MAYIS GÜNÜ AÇIKLANIYOR!

"Son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarını bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını paylaşacaktır. Kısa zamanda atamayı da bilhassa bakanımız açıklayacaktır."

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Mayıs 2024 saat 09.00'dan sonra gün içerisinde öğretmen atama takviminin açıklanması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2024! MEB atama başvuruları ne zaman başlayacak? Kontenjanlar...
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