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e-Devlet öğretmen ataması başvuru ekranı: MEBBİS MEB 20 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru kılavuzu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son dakika açıklamasında, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ifade etti. Bakan Tekin'in açıklamalarının hemen ardından e-Devlet öğretmen ataması başvuru ekranı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, MEBBİS MEB 20 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 09:47 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 10:10
e-Devlet öğretmen ataması başvuru ekranı: MEBBİS MEB 20 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru kılavuzu...

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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Peki, MEBBİS MEB 20 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Devlet öğretmen ataması başvuru ekranı!

E-DEVLET ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI

Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşıldığını açıkladı.

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Bakan Tekin, atama kontenjanlarını da şu şekilde sıraladı:

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kişi,
Özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 449 kişi,
Rehberlik için 1,597 kişi,
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 1,594 kişi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Atama sürecine ilişkin detayları da paylaşan Bakan Tekin, Personel Genel Müdürlüğü'nün atama takvimini ilan edeceğini belirtti.

ÖĞRETMEN ATAMA ŞARTLARI VE BAŞVURULARI BELLİ OLDU MU?

Bakan Tekin son dakika açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaşmaya varıldı.

Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. En çok atama yapmayı planladığımız branşlar şu şekilde: 3264 sınıf öğretmeni, 2499 özel eğitim, 1597 rehberlik, 1594 Din kültürü ve ahlak bilgisi...

Başvuru takvimi 20 Mayıs'ta açılacak." ifadelerine yer verdi.

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