20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2024! MEB atama başvuruları ne zaman başlayacak? Kontenjanlar...

Öğretmen adaylarının merakla beklediği takvim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Peki, MEB atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Öğretmen adaylarının merakla beklediği takvim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Peki, MEB atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU KONTENJANLARI
Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaşıldığını açıkladı.
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Bakan Tekin, atama kontenjanlarını da şu şekilde sıraladı:
Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kişi,
Özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 449 kişi,
Rehberlik için 1,597 kişi,
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 1,594 kişi...
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Atama sürecine ilişkin detayları da paylaşan Bakan Tekin, Personel Genel Müdürlüğü'nün atama takvimini ilan edeceğini belirtti. Bakan Tekin, atama değerlendirmesinde KPSS puanının %50'si ile mülakat puanının %50'sinin dikkate alınacağını açıkladı.