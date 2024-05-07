20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI 2024! MEB atama başvuruları ne zaman başlayacak? Kontenjanlar...

Öğretmen adaylarının merakla beklediği takvim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. Peki, MEB atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Bakan Tekin, atama kontenjanlarını da şu şekilde sıraladı:

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kişi,

Özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 449 kişi,

Rehberlik için 1,597 kişi,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 1,594 kişi...