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İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? İçişleri Bakanlığı sözlü sınav ne zaman, saat kaçta?

İçişleri Bakanlığı'nın 1608 sözleşmeli personel alımıyla ilgili sonuçlar merakla bekleniyor. Adaylar, başvurularını gerçekleştirdikleri platformlar üzerinden duyuruları takip ederek sonuçları öğrenebilecekler. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvurularının incelenmesi süreci de titizlikle yürütülecek ve sonuçlar en kısa sürede adaylarla paylaşılacaktır.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:48 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:48
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? İçişleri Bakanlığı sözlü sınav ne zaman, saat kaçta?

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İçişleri Bakanlığı, 2024 yılında iş arayanlara umut ve fırsat kapısını araladı. Bin 608 sözleşmeli personel alımıyla ilgili duyurusu, iş arayanların yüzlerinde umut ışığı yaktı. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere lisans, ön lisans ve lise mezunu adayları bekliyor. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? İçişleri Bakanlığı sözlü sınav ne zaman, saat kaçta? İşte konu hakkında merak edilenler...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Sonuçlarla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden yapılacak.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV TEK AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

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