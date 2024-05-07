İçişleri Bakanlığı, 2024 yılında iş arayanlara umut ve fırsat kapısını araladı. Bin 608 sözleşmeli personel alımıyla ilgili duyurusu, iş arayanların yüzlerinde umut ışığı yaktı. Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere lisans, ön lisans ve lise mezunu adayları bekliyor. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? İçişleri Bakanlığı sözlü sınav ne zaman , saat kaçta? İşte konu hakkında merak edilenler...

Sonuçlarla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden yapılacak.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.