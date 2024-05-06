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Türkiye geneli personel ve işçi alımı iş başvurusu başladı! Migros'tan büyük personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Migros tarafından yeni işe alımlar, mağaza içi satış, kasa, reyon ve depo gibi farklı pozisyonlarda olacak. İlan detaylarını ve sayfasını haberimizde verdik.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:40 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:04
Türkiye geneli personel ve işçi alımı iş başvurusu başladı! Migros’tan büyük personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

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Migros Personel Alımı Başvuru Şartları

Migros'un çeşitli pozisyonlarında çalışmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması bekleniyor:

Sağlık Durumu: Market ortamında çalışmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması gerekiyor.

Çalışma Şartları: Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilecek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek.

Müşteri İlişkileri: İkili ilişkilerde iyi, müşterilerle arası iyi olmalı.

Sorumluluk: Sabırlı, kendisine verilen işi eksiksiz şekilde yapabilecek olmalı.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Migros personel alımına başvurmak isteyen adaylar, kariyer.net adresi üzerinden özgeçmiş oluşturarak başvurularını yapabilecekler. Şirketin kariyer sayfasında mevcut iş ilanları ve başvuru koşulları detaylı bir şekilde yer alıyor. Migros'un Türkiye genelinde 81 ildeki marketleri için personel alımı yapacağını açıklaması, iş arayanlar için büyük bir fırsat oluşturuyor. Şirket, birçok farklı pozisyon için dinamik ve müşteri odaklı personel arayışında. İşte detaylar ve başvuru süreci hakkında bilinmesi gerekenler:

İş Fırsatları: Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Migros, yayınladığı son duyuruda yüzlerce pozisyonda çalıştırmak üzere binlerce yeni eleman alımı yapılacağını belirtti. İşte alım yapılacak pozisyonlardan bazıları:

Kasap Personeli: Göktürk, Aqua Florya ve Bursa Gemlik/Küçükkumla gibi yerlerde.

Mağaza Personeli: Faruk Ayanoğlu, Nişantaşı, Zekeriyaköy, Bağdat Caddesi, Ormanada, Kalkan gibi birçok mağazada.

Satış Elemanı: Balık, Unlu, Meze, Reyon gibi satış alanlarında.

Alışveriş Danışmanı: Vadi İstanbul Macrocenter'da.

Kuruyemiş Tezgahtarı: Anadolu Yakası ve Cemil Topuzlu Macrocenter'da.

Başvurular İçin Son Tarih ve Koşullar

Migros personel alımına başvurmak isteyen adayların acele etmeleri gerekiyor. Pozisyonlar hızlı bir şekilde dolabilir, bu nedenle başvuruların zamanında yapılması önemlidir. Başvuru koşulları ve detayları, Migros'un kariyer sayfasında yer alıyor. Migros personel alımına başvuru yapacak adayların "https://www.kariyer.net/firma-profil/migros-ticaret-a-s-15471-6001" adresi üzerinden özgeçmiş oluşturarak başvurusunu yapması gerekmektedir.

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