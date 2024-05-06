Türkiye geneli personel ve işçi alımı iş başvurusu başladı! Migros’tan büyük personel alımı: İşte başvuru şartları ve kadrolar

İş Fırsatları: Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Migros, yayınladığı son duyuruda yüzlerce pozisyonda çalıştırmak üzere binlerce yeni eleman alımı yapılacağını belirtti. İşte alım yapılacak pozisyonlardan bazıları:
Kasap Personeli: Göktürk, Aqua Florya ve Bursa Gemlik/Küçükkumla gibi yerlerde.
Mağaza Personeli: Faruk Ayanoğlu, Nişantaşı, Zekeriyaköy, Bağdat Caddesi, Ormanada, Kalkan gibi birçok mağazada.
Satış Elemanı: Balık, Unlu, Meze, Reyon gibi satış alanlarında.
Alışveriş Danışmanı: Vadi İstanbul Macrocenter'da.
Kuruyemiş Tezgahtarı: Anadolu Yakası ve Cemil Topuzlu Macrocenter'da.
Başvurular İçin Son Tarih ve Koşullar
Migros personel alımına başvurmak isteyen adayların acele etmeleri gerekiyor. Pozisyonlar hızlı bir şekilde dolabilir, bu nedenle başvuruların zamanında yapılması önemlidir. Başvuru koşulları ve detayları, Migros'un kariyer sayfasında yer alıyor. Migros personel alımına başvuru yapacak adayların "https://www.kariyer.net/firma-profil/migros-ticaret-a-s-15471-6001" adresi üzerinden özgeçmiş oluşturarak başvurusunu yapması gerekmektedir.