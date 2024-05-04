PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Temizlik, hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan Mayıs ayında hastanelere binlerce işçi ve personel alımı başvurusu başladı!

Türkiye genelindeki sağlık sektörü, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Sağlık hizmetlerine olan talebin artması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çeşitli hastanelere yapılan yatırımlar çerçevesinde, binlerce sağlık personeli ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Bu önemli alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilecek. Yeni istihdam fırsatları, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 09:27 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 09:42
Temizlik, hasta kabul kayıt görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR’dan Mayıs ayında hastanelere binlerce işçi ve personel alımı başvurusu başladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde sağlık sektörüne taze kan! İŞKUR, çeşitli hastanelere toplamda binlerce sağlık personeli, sekreter, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımı yapılacağını duyurdu. Peki, bu alımlar ne anlama geliyor ve başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Hastanelerdeki bu geniş çaplı personel alımında, sağlık personelleri başta olmak üzere, sekreter, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanları bulunuyor. Sağlık sektöründe çalışma fırsatı arayanlar için büyük bir kapı aralanıyor.

Hastanelere Personel Alımı Başvuru Şartları

Başvuracak adayların İŞKUR kayıtlı işsizler arasından seçileceği, ilgili eğitim düzeyine ve bazı pozisyonlar için gerekli sertifikalara sahip olmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, adayların sağlık durumlarının bu işler için uygun olması zorunlu.

Hastanelere Personel Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Hastanelerde temizlik, güvenlik, sekreter ve sağlık personeli gibi çeşitli pozisyonlara alım yapmak için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurular yapılabilir. İŞKUR'un e-Şube sistemi, iş arayanların boş pozisyonları kolayca bulmalarını ve online olarak başvuru yapmalarını sağlar. İşte adım adım İŞKUR üzerinden hastane pozisyonlarına nasıl başvurulacağına dair bir rehber:

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

  • İlk adım olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  • Eğer daha önce kaydınız yoksa, "İş Arayan" olarak yeni bir hesap oluşturun. Bunun için TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgiler gerekebilir.

2. Giriş Yapma

  • İŞKUR e-Şube hesabınıza kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.

3. İş Arama

  • Sistemde oturum açtıktan sonra, ana sayfada yer alan "İş Arama" sekmesine tıklayın.
  • Açılan sayfada, arama kriterlerini belirleyin. İş alanı olarak "Temizlik", "Güvenlik", "Sekreter" veya "Sağlıkçı" gibi uygun kategorileri seçebilirsiniz.
  • "Çalışma Yeri" olarak hastanelerin bulunduğu il veya ilçeyi seçin.

4. Başvuru Yapma

  • Arama sonuçlarından ilginizi çeken pozisyonlara tıklayın. Her ilanın yanında başvuru için gerekli nitelikler ve diğer detaylar yer alır.
  • Başvuru koşullarını karşılıyorsanız, ilana tıkladıktan sonra çıkan "Başvuru Yap" butonuna basın.

5. Başvuru Takibi

  • Başvurularınızı "Başvurularım" sekmesinden takip edebilirsiniz. Bu sekmede, başvurduğunuz pozisyonlar ve başvurunuzun durumu hakkında bilgiler yer alır.

6. İş Görüşmesi ve Sonuçları

  • Başvurunuz kabul edildiğinde, işveren sizi iş görüşmesi için çağırabilir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların sonuçları genellikle sistem üzerinden ya da e-posta yoluyla bildirilir.

Hastanelere hasta kabul kayıt görevlisi alımı için TIKLAYINIZ

Hastanelere temizlik görevlisi alımı için TIKLAYINIZ

Hastanelere güvenlik, sekreter, sağlıkçı alımı için TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Türk Telekom
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP’li trol Basel’in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı
SON DAKİKA