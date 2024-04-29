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2024'te kaç öğretmen atanacak? Öğretmen atama puanları ve kontenjanları nasıl? Kabine kararı ile yeni öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ataması konusunda beklenen açıklamaları yapmasıyla birlikte, öğretmen adaylarının heyecanı dorukta. Bakan Yusuf Tekin son olarak bu hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da öğretmenlere yönelik 45 bin kontenjan ayrılmasıyla ilgili beklentiler mevcut. Ancak, ihtiyaç doğrultusunda yapılacak branş dağılımı, atama sayılarını etkileyecek önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 14:20 Güncelleme 29 Nisan 2024, 14:20
2024’te kaç öğretmen atanacak? Öğretmen atama puanları ve kontenjanları nasıl? Kabine kararı ile yeni öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

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Öğretmen adayları atama yapılacak branş ve kadro dağılımını büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda sınıf öğretmenliği, rehberlik, okul öncesi eğitimi, özel eğitim ve matematik gibi branşlara yapılan yoğun atamalar, bu yıl hangi alanlara ağırlık verileceği konusunda ipuçları sunuyor.

BU YIL TOPLAM KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında toplam 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini ve bu açılmasının 68 bin atama olacağı anlamını taşımadığının altını çizen Tekin bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını söyledi.



Atamalara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile beraber rakamı belirleyeceklerini vurgulayan Tekin, önümüzdeki hafta, kabine toplantısı olması durumunda o gün açıklama yapacaklarını dile getirdi.

Bakan Tekin öğretmen ataması toplam kontenjanlarına ilişkin " Biz rakamda uzlaştık zaten." ifadelerini kullandı.



ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN GÖZLER MAYIS AYINDA

Öğretmen atamaları için geçtiğimiz yıl ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Sınavlar ise 7-16 Nisan tarihinde uygulandı.

Bu yıl ise öğretmen ataması kontenjanlarının belli olmasının ardından atama takviminin Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BEKLENİYOR

Öğretmen atamalarında toplam kontenjan belli olduktan sonra branş dağılımı belli olacak. Bakanlık her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda bazı branşlara ağırlık veriyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan 45 bin öğretmen atamasında en fazla alım okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve sınıf öğretmenliği branşlarına yapılmıştı. İşte, geçtiğimiz yılın branş dağılımı;

Beden Eğitimi: 1.100

Coğrafya: 750

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 2.604

Fen Bilimleri: 2.064

Fizik: 787



Görsel Sanatlar: 602

İlköğretim Matematik: 2.656

İngilizce: 2.433

Matematik: 2.317

Müzik: 637

Okul Öncesi 3.269

Özel Eğitim 2.306

Rehberlik 3.604

Tarih: 1.408

Türk Dili ve Edebiyatı 1.839

Türkçe: 2.341



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir organize ediliyor

Son Kabine Toplantısı 16 Nisan Pazartesi günü düzenlendi. Kabine Toplantısı'nın 29 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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