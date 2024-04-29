2024’te kaç öğretmen atanacak? Öğretmen atama puanları ve kontenjanları nasıl? Kabine kararı ile yeni öğretmen ataması branş dağılımı nasıl?

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Öğretmen adayları atama yapılacak branş ve kadro dağılımını büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda sınıf öğretmenliği, rehberlik, okul öncesi eğitimi, özel eğitim ve matematik gibi branşlara yapılan yoğun atamalar, bu yıl hangi alanlara ağırlık verileceği konusunda ipuçları sunuyor.

BU YIL TOPLAM KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında toplam 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Daha önce yaptığı açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini ve bu açılmasının 68 bin atama olacağı anlamını taşımadığının altını çizen Tekin bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını söyledi.