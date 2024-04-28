İŞKUR 1350 sağlıkçı ve sekreter alımı yapacak! KPSS şartsız: Hasta kayıt görevlisi, klinik destek elemanı, diş teknisyeni...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe istihdamı artırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Son açıklamalara göre, hastanelere toplamda 1359 sağlık personeli ve sekreter alımı yapılacağı duyuruldu.