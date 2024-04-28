İŞKUR 1350 sağlıkçı ve sekreter alımı yapacak! KPSS şartsız: Hasta kayıt görevlisi, klinik destek elemanı, diş teknisyeni...

İlan kapsamında alınacak kadrolar ve bu kadrolara ait kontenjanlar şu şekildedir:
Hasta Danışmanı: 48 kişi
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 37 kişi
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 6 kişi
Hasta Refakatçisi: 1 kişi
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 308 kişi
Hasta ve Yaşlı Refakatçisi: 4 kişi
Hastane Hizmetlisi: 55 kişi
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı: 2 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 24 kişi
Acil Servis Hemşiresi: 6 kişi
Acil Tıp Teknisyeni: 63 kişi
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri: 19 kişi
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni: 6 kişi
Ambulans Sürücüsü: 3 kişi
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri: 1 kişi
Ameliyathane Teknisyeni: 1 kişi
Ebe: 23 kişi
Ebe Yardımcısı: 3 kişi
Ebe-Hemşire: 32 kişi
Hemodiyaliz Hemşiresi: 3 kişi
Hemşire: 441 kişi
Anestezi Sağlık Teknikeri: 21 kişi
Anestezi Teknisyeni: 25 kişi
Diyaliz Sağlık Teknikeri: 24 kişi
Fizik Tedavi Teknikeri: 26 kişi
Fizyoterapi Sağlık Teknikeri: 11 kişi
Odyometri Sağlık Teknikeri: 20 kişi
Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri: 98 kişi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri: 24 kişi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri: 9 kişi
Tıbbi Laboratuar Sağlık Teknikeri: 12 kişi
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni: 3 kişi
İŞKUR'un bu önemli alım ilanıyla, sağlık sektörüne katkı sağlayacak nitelikli personel adaylarının başvuruları beklenmektedir. Başvuru süreci ve detaylı bilgilere e-sube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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