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İŞKUR 1350 sağlıkçı ve sekreter alımı yapacak! KPSS şartsız: Hasta kayıt görevlisi, klinik destek elemanı, diş teknisyeni...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektörüne önemli bir destek sağlayacak olan hastanelere çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre, farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 1359 sağlık personeli ve sekreter alınacaktır.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:58 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:58
İŞKUR 1350 sağlıkçı ve sekreter alımı yapacak! KPSS şartsız: Hasta kayıt görevlisi, klinik destek elemanı, diş teknisyeni...

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe istihdamı artırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Son açıklamalara göre, hastanelere toplamda 1359 sağlık personeli ve sekreter alımı yapılacağı duyuruldu.

İlan kapsamında, başvurular e-sube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir ve ilanlara başvurabilirsiniz.

Aşağıda yer alan kadrolar için başvuru yapacak adayların belirli genel şartları sağlaması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hastane ortamında çalışmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak,

Başvurulan görev için gereken bölümden mezun olmak.

İlan kapsamında alınacak kadrolar ve bu kadrolara ait kontenjanlar şu şekildedir:

Hasta Danışmanı: 48 kişi

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 37 kişi

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 6 kişi

Hasta Refakatçisi: 1 kişi

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 308 kişi

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi: 4 kişi

Hastane Hizmetlisi: 55 kişi

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı: 2 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 24 kişi

Acil Servis Hemşiresi: 6 kişi

Acil Tıp Teknisyeni: 63 kişi

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri: 19 kişi

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni: 6 kişi

Ambulans Sürücüsü: 3 kişi

Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri: 1 kişi

Ameliyathane Teknisyeni: 1 kişi

Ebe: 23 kişi

Ebe Yardımcısı: 3 kişi

Ebe-Hemşire: 32 kişi

Hemodiyaliz Hemşiresi: 3 kişi

Hemşire: 441 kişi

Anestezi Sağlık Teknikeri: 21 kişi

Anestezi Teknisyeni: 25 kişi

Diyaliz Sağlık Teknikeri: 24 kişi

Fizik Tedavi Teknikeri: 26 kişi

Fizyoterapi Sağlık Teknikeri: 11 kişi

Odyometri Sağlık Teknikeri: 20 kişi

Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri: 98 kişi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri: 24 kişi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri: 9 kişi

Tıbbi Laboratuar Sağlık Teknikeri: 12 kişi

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni: 3 kişi

İŞKUR'un bu önemli alım ilanıyla, sağlık sektörüne katkı sağlayacak nitelikli personel adaylarının başvuruları beklenmektedir. Başvuru süreci ve detaylı bilgilere e-sube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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