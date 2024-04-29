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İŞKUR'dan hastanelere KPSS şartsız hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, yaşlı bakım elemanı, acil tıp teknisyeni, hemşire alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelindeki hastanelere 1359 hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, yaşlı bakım elemanı, acil tıp teknisyeni, hemşire alımı yapılacağını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, çeşitli kadrolarda istihdam sağlamak amacıyla geniş çaplı bir alım gerçekleştirileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 11:26 Güncelleme 29 Nisan 2024, 11:26
İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, yaşlı bakım elemanı, acil tıp teknisyeni, hemşire alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları

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Bu geniş çaplı alım, sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Adaylar, bu fırsatı değerlendirerek kariyerlerine yeni bir yön verebilirler. Hastanelerdeki çeşitli pozisyonlar için yapılacak olan bu alımlar, sağlık sektöründe hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Genel Bilgiler ve Kadro Dağılımı

İŞKUR'un E-şube adresinde yer alan bilgilere göre, alımlar şu kadrolarda gerçekleştirilecek:

Hasta Danışmanı: 48

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 37

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 6

Hasta Refakatçisi: 1

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 308

Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi: 4

Hastane Hizmetlisi: 55

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı: 2

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 24

Acil Servis Hemşiresi: 6

Acil Tıp Teknisyeni: 63

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri: 19

Diğer sağlık teknikeri ve teknisyeni pozisyonları da dahil olmak üzere toplamda 1359 personel alımı yapılacaktır. Alımların detaylı kadro dağılımı ve sayıları İŞKUR'un resmi web sitesinde yer almaktadır.

Başvuru Koşulları

Başvuracak adayların dikkat etmesi gereken genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Hastane ortamında çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorununun olmaması,
  • İlan edilen kadronun gerektirdiği bölümlerden mezun olmak.

KPSS Şartı Aranmayacak

Yapılan son açıklamaya göre, hastane personel alımları özel sektör kapsamında değerlendirileceği için KPSS puan şartı aranmayacak. Adayların yalnızca İŞKUR'un belirlediği genel ve özel şartları taşımaları yeterli olacaktır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular, İŞKUR'un e-şube platformu üzerinden online olarak yapılabilecek. Adaylar, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresine girerek ilgili ilan sayfasından başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru tarihleri ve detaylı bilgiler yine İŞKUR'un web sitesinde yer almakta.

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