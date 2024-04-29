İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, yaşlı bakım elemanı, acil tıp teknisyeni, hemşire alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları

Bu geniş çaplı alım, sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Adaylar, bu fırsatı değerlendirerek kariyerlerine yeni bir yön verebilirler. Hastanelerdeki çeşitli pozisyonlar için yapılacak olan bu alımlar, sağlık sektöründe hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.