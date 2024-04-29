İŞKUR’dan hastanelere KPSS şartsız hasta danışmanı, hastane hizmetlisi, yaşlı bakım elemanı, acil tıp teknisyeni, hemşire alımı yapılıyor! İşte başvuru şartları

Bu geniş çaplı alım, sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Adaylar, bu fırsatı değerlendirerek kariyerlerine yeni bir yön verebilirler. Hastanelerdeki çeşitli pozisyonlar için yapılacak olan bu alımlar, sağlık sektöründe hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.
Genel Bilgiler ve Kadro Dağılımı
İŞKUR'un E-şube adresinde yer alan bilgilere göre, alımlar şu kadrolarda gerçekleştirilecek:
Hasta Danışmanı: 48
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 37
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 6
Hasta Refakatçisi: 1
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 308
Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi: 4
Hastane Hizmetlisi: 55
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı: 2
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 24
Acil Servis Hemşiresi: 6
Acil Tıp Teknisyeni: 63
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri: 19
Diğer sağlık teknikeri ve teknisyeni pozisyonları da dahil olmak üzere toplamda 1359 personel alımı yapılacaktır. Alımların detaylı kadro dağılımı ve sayıları İŞKUR'un resmi web sitesinde yer almaktadır.