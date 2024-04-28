SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı 1608 işçi alımı sözlü sınav tarihi ne zaman?

İçişleri Bakanlığı, ülkenin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 1608 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 22 Nisan tarihinde başladı ve son başvuru tarihi 26 Nisan olarak belirlendi. İlan, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı ve adaylar, başvuru sonuçları ve sınav süreci hakkında detaylı bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:57 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:58
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı 1608 işçi alımı sözlü sınav tarihi ne zaman?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanlığı, ülkenin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 1608 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, farklı branşlarda ve farklı şehirlerde yapılacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı 1608 işçi alımı sınav tarihi ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı adayların erişimine açılmıştı. 1608 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Başvuru sonuç tarihi hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacak.

GENEL ŞARTLAR NASILDI?
4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,


(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin rekoru geldi
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA