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MSB 24-30 Nisan 1829 sürekli işçi alımı: İŞKUR Gölcük Donanma ve Tersane başvurusu nasıl yapılır? İşte MSB başvuru şartları detayları

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kamu sektörüne yeni bir soluk getirecek olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İŞKUR aracılığı ile geniş çaplı bir işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Toplamda 1829 kamu işçisinin alınacağı bu büyük kampanya, farklı meslek gruplarından adayları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. İşçi alımı, Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurumlarında görev yapacak yeni personelleri bulmak amacıyla yapılmakta olup, bu sayede iş gücü piyasasına önemli bir canlılık kazandırmayı hedefliyor. İŞKUR Gölcük Donanma ve Tersane başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 10:13 Güncelleme 25 Nisan 2024, 10:13
MSB 24-30 Nisan 1829 sürekli işçi alımı: İŞKUR Gölcük Donanma ve Tersane başvurusu nasıl yapılır? İşte MSB başvuru şartları detayları

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Milli Savunma Bakanlığı 2024'te 1829 kamu işçisi alacak! İlan detayları, başvuru şartları ve daha fazlası için haberimizi okuyun! Milli Savunma Bakanlığı, kamu sektöründe büyük bir eksikliği gidermek üzere çeşitli şehir ve meslek gruplarından oluşan 1829 işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında teknik elemanlardan, ofis destek personeline, inşaat işçilerinden, bakım ve onarım görevlilerine kadar geniş bir yelpaze yer almaktadır. Bu geniş çaplı alım, özellikle iş arayan vatandaşlar için kariyerlerinde yeni bir başlangıç yapma ve devlet kurumlarında istikrarlı bir iş sahibi olma fırsatı sunuyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu bu değerli iş imkanlarından faydalanabilirler.

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Detayları

Başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmekte ve 18 ile 36 yaş aralığında olmaları şarttır. Ayrıca, başvuru süreci boyunca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi prosedürlerden geçirileceklerdir.

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Meslek ve Şehir Dağılımı

Toplam 122 meslek grubu içerisinden, farklı niteliklere sahip adaylar için iş fırsatları bulunmakta. Bu işe alımlar, Türkiye'nin 23 farklı şehrinde gerçekleştirilecek. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılabilecek ve başvuru süreci 24 - 29 Nisan 2024 tarihleri arasında açık olacak. İlan detaylarına İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Özel Başvuru Şartları

Başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve belirtilen yaş şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Kura Çekimi ve Sınav Bilgileri

Kura çekimi 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Kura sonrası sınav ve mülakat aşamaları için adaylar belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un internet sitesi üzerinden adım adım başvuru yapılabilir. İlgili meslek ve şehir seçildikten sonra, başvuru formu doldurulmalı ve gönderilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kamu işçi alımı için yeni bir ilan yayımladı. İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilen bu alımlar, nitelikli adayları kamu sektöründe istihdam etmeyi amaçlıyor. İş arayan vatandaşlar için sunulan bu fırsat, belirli kriterleri karşılayan herkes için geçerlidir. Başvurular, ilanın yayımlanmasıyla birlikte başlamış olup, adaylara sadece dört gün süre verilmiştir. İşte başvuru süreci ve gerekli adımlar hakkında detaylar:

Başvuru işlemleri yalnızca İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar için belirlenen başvuru tarihleri 24 - 29 Nisan 2024 arasındadır. Başvurular, İŞKUR'un iş ilanları sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi tatil gününe denk gelirse, başvurular takip eden ilk iş gününe kadar uzatılabilir.

Adım Adım Anlatım

1. ADIM: İlk olarak, İŞKUR'un iş ilanları sayfasına giriş yapın. e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

2. ADIM: Başvuru ekranında yer alan "İl" bölümünden ilgili şehri seçiniz.

3. ADIM: İş yeri türü olarak "Kamu" seçeneğini işaretleyiniz.

4. ADIM: "İşyeri Ünvanı" bölümüne "MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI" yazarak arama yapınız.

5. ADIM: "Ara" butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkan ilanlar arasından ilgili pozisyon için başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Ek olarak, İŞKUR hizmet noktalarından ve Alo 170 telefon hattı üzerinden de başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Bu kolaylıklar, adayların başvuru sürecini daha verimli ve erişilebilir kılarak herkes için eşit fırsatlar sunmayı hedeflemektedir.

İŞKUR MSB İşçi Alımı İlanları

Önemli Not: Başvuru yapmadan önce ilan şartlarını dikkatlice okuyunuz ve belirtilen niteliklere uygun olup olmadığınızı kontrol ediniz.

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