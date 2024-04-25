MSB 24-30 Nisan 1829 sürekli işçi alımı: İŞKUR Gölcük Donanma ve Tersane başvurusu nasıl yapılır? İşte MSB başvuru şartları detayları

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Özel Başvuru Şartları
Başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve belirtilen yaş şartlarını karşılamaları gerekmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı Kura Çekimi ve Sınav Bilgileri
Kura çekimi 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Kura sonrası sınav ve mülakat aşamaları için adaylar belirlenecek.
İŞKUR'un internet sitesi üzerinden adım adım başvuru yapılabilir. İlgili meslek ve şehir seçildikten sonra, başvuru formu doldurulmalı ve gönderilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kamu işçi alımı için yeni bir ilan yayımladı. İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilen bu alımlar, nitelikli adayları kamu sektöründe istihdam etmeyi amaçlıyor. İş arayan vatandaşlar için sunulan bu fırsat, belirli kriterleri karşılayan herkes için geçerlidir. Başvurular, ilanın yayımlanmasıyla birlikte başlamış olup, adaylara sadece dört gün süre verilmiştir. İşte başvuru süreci ve gerekli adımlar hakkında detaylar:
Başvuru işlemleri yalnızca İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar için belirlenen başvuru tarihleri 24 - 29 Nisan 2024 arasındadır. Başvurular, İŞKUR'un iş ilanları sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi tatil gününe denk gelirse, başvurular takip eden ilk iş gününe kadar uzatılabilir.
Adım Adım Anlatım
1. ADIM: İlk olarak, İŞKUR'un iş ilanları sayfasına giriş yapın. e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.
2. ADIM: Başvuru ekranında yer alan "İl" bölümünden ilgili şehri seçiniz.
3. ADIM: İş yeri türü olarak "Kamu" seçeneğini işaretleyiniz.
4. ADIM: "İşyeri Ünvanı" bölümüne "MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI" yazarak arama yapınız.
5. ADIM: "Ara" butonuna tıkladığınızda karşınıza çıkan ilanlar arasından ilgili pozisyon için başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Ek olarak, İŞKUR hizmet noktalarından ve Alo 170 telefon hattı üzerinden de başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Bu kolaylıklar, adayların başvuru sürecini daha verimli ve erişilebilir kılarak herkes için eşit fırsatlar sunmayı hedeflemektedir.