MSB 24-30 Nisan 1829 sürekli işçi alımı: İŞKUR Gölcük Donanma ve Tersane başvurusu nasıl yapılır? İşte MSB başvuru şartları detayları

Milli Savunma Bakanlığı 2024'te 1829 kamu işçisi alacak! İlan detayları, başvuru şartları ve daha fazlası için haberimizi okuyun! Milli Savunma Bakanlığı, kamu sektöründe büyük bir eksikliği gidermek üzere çeşitli şehir ve meslek gruplarından oluşan 1829 işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında teknik elemanlardan, ofis destek personeline, inşaat işçilerinden, bakım ve onarım görevlilerine kadar geniş bir yelpaze yer almaktadır. Bu geniş çaplı alım, özellikle iş arayan vatandaşlar için kariyerlerinde yeni bir başlangıç yapma ve devlet kurumlarında istikrarlı bir iş sahibi olma fırsatı sunuyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, Milli Savunma Bakanlığı'nın sunduğu bu değerli iş imkanlarından faydalanabilirler.