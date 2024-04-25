KAMUYA ACİL PERSONEL aranıyor! İŞKUR devlete KPSS ŞARTSIZ, 4140 lise mezunu işçi alımı! 34 bin 215 TL maaşla TYP, Sahil Güvenlik, Bakanlıklar, TUBİTAK...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 35 PERSONEL ALIMI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için en az 1.67 m, kadın adaylar için en az 1.60 m boyunda olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

🔴 Başvurular genellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilir. Başvuru sürecinde adayların gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları ve belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamaları önemlidir.