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KAMUYA ACİL PERSONEL aranıyor! İŞKUR devlete KPSS ŞARTSIZ, 4140 lise mezunu işçi alımı! 34 bin 215 TL maaşla TYP, Sahil Güvenlik, Bakanlıklar, TUBİTAK...

Kamu sektörü, Türkiye'de istikrarlı ve güvenilir kariyer arayışındaki bireyler için her zaman cazip bir seçenek olmuştur. Son dönemde yayımlanan kamu ilan sayfaları, iş arayanlar için bir dizi yeni ve çeşitli istihdam fırsatları sunmaktadır. Bu fırsatlar, KPSS puanı gerektiren pozisyonlarla birlikte, KPSS puanı gerektirmeyen alternatifleri de kapsamaktadır. İş arayanlar için bu kapsamlı istihdam seçenekleri, kamu kurumlarının genişleyen ihtiyaçlarına yönelik olarak duyurulmuştur. İşte kamu sektöründe açılan yeni iş pozisyonları ve bu fırsatların detayları...

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 08:12 Güncelleme 25 Nisan 2024, 08:12
KAMUYA ACİL PERSONEL aranıyor! İŞKUR devlete KPSS ŞARTSIZ, 4140 lise mezunu işçi alımı! 34 bin 215 TL maaşla TYP, Sahil Güvenlik, Bakanlıklar, TUBİTAK...

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Kamu ilan sayfalarında yayımlanan ilanlara göre, KPSS şartı aranmayan işçi alımlarının yanı sıra KPSS puanı ile yapılan personel alımlarının detayları da belirtiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekiyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

🔶 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

🔶 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

🔶 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,

🔶 Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

🔶 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

🔶 Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

DARPHANE İŞÇİ ALIMI KADROLARI

10 matbaa işçisi

6 hadde işçisi

3 dökümcü

2 metal pres makinesi operatörü

2 makine bakım onarım teknisyeni

1 folklift operatörü

1 kaynakçı

🔴 Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

TÜBİTAK 236 PERSONEL ALIMI KADROLARI

TÜBİTAK, yayınladığı iş ilanı detaylarında araştırmacı ile teknik ve destek personeli pozisyonlarında işe alım yapacağını duyurdu. 230 kişi araştırmacı olarak alınırken, 6 kişi teknik ve destek personeli olarak alınacak.

🔴 TÜBİTAK personel alımı başvuruları 22 Nisan'da başladı. Son başvuru tarihi 13 Mayıs olarak belirlendi. Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

TURARAS 5 PERSONEL ALIMI

Vagon imal tamircisi alınacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı yapılacaktır.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 382 PERSONEL ALIMI

Sürekli İşçi Kadrosu için Güvenlik Görevlisi:

  • En az lise mezunu olmak.
  • İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
  • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Silahlı Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
  • Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak.
  • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak.
  • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
  • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 18. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Temizlik Görevlisi için:

  • En az ilköğretim mezunu olmak.
  • İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Şoför için:

  • En az lise mezunu olmak.
  • İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
  • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ya da yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

🔴 Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden 22/04/2024 - 26/04/2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 68 PERSONEL ALIM

Orman Genel Müdürlüğü tarafından engelli ve eski hükümlü/TMY statüsünde toplamda 68 sürekli işçi alımı yapılacak

Başvuru Şartları:

  • Engelli ve eski hükümlü/TMY statüsünde olmak.
  • İlgili ilanın yayınlandığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sayfası üzerinden başvuruda bulunmak.
  • Başvuruların son tarihi 26 Nisan 2024'tür.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 35 PERSONEL ALIMI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,
Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
Erkek adaylar için en az 1.67 m, kadın adaylar için en az 1.60 m boyunda olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

🔴 Başvurular genellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilir. Başvuru sürecinde adayların gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları ve belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamaları önemlidir.

KAYMAKAMLIKLARA KPSS'SİZ 1295 PERSONEL ALIMI

İŞKUR üzerinden yayınlanan TYP personeli alım ilanlarına başvurular yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, en az 18 yaşında olmak, SGK'ya bildirilmemek ve isteğe bağlı sigortalılık dışında SGK'ya tabi olmamak, emekli veya malul aylığı almamak, ve öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç) gibi şartlar bulunuyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI

İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı adayların erişimine açıldı. 1608 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KAMUDA PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR?

En düşük memur maaşı 34 bin 215 TL olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında maaş ödemelerinin bu skalada yapılacağı tahmin ediliyor. Ancak maaşlar il ve kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

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