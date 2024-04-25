KAMUYA ACİL PERSONEL aranıyor! İŞKUR devlete KPSS ŞARTSIZ, 4140 lise mezunu işçi alımı! 34 bin 215 TL maaşla TYP, Sahil Güvenlik, Bakanlıklar, TUBİTAK...

Kamu ilan sayfalarında yayımlanan ilanlara göre, KPSS şartı aranmayan işçi alımlarının yanı sıra KPSS puanı ile yapılan personel alımlarının detayları da belirtiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekiyor.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
🔶 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
🔶 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
🔶 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
🔶 Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
🔶 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
🔶 Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,