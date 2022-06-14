Hostes nasıl olunur? Hosteslik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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👉Hostes Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları

Hostes olabilmek için öncelikle kişilerin mevcut olan hosteslik başvurularını tamamlamaları gereklidir. Hostes olmak isteyen kişilerin özgeçmişlerini hostes alımı yapacak olan şirketlere vermeleri gereklidir. Daha sonra eğer bu firma, özgeçmiş sahiplerini hostes olmaya yeterli görürse kendilerini sözlü ve yazılı sınavlara tabi tutar. Bunları başarı ile tamamlayan kişilerin yabancı dil seviyeleri ölçülür. Eğer gerekli olan yabancı dil seviyesi de kişiler tarafından sağlanırsa hostes olunma imkanı vardır. Yazılı ve sözlü sınavların yanında bazı zeka testleri ile de kişilerin yetenekleri ve zekaları ölçülür. Bu sınavlardan da belirlenmiş olan seviyelerin geçilmesi hostes olunabilmesi için gereklidir. 👉Hosteslik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hostes olma başvurusu, bünyesine kabin memuru alacak olan hava yolu şirketlerinin internet adresleri üzerinde yayınlar. Hostes olmak isteyen kişilerin de belirli tarihlerde yayınlanmakta olan bu tarihleri ve ilanları takip etmeleri gereklidir. İş alımı yapılacak olan tarihler, genellikle önceden belirlenir. Böylece hostes olmak isteyen kişiler bu ilanlara kolaylıkla erişim sağlayabilirler.

👉Hostes Olma Şartları Nelerdir?

Kabin memuru olma koşulları, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• En az lise mezunu olmak

• Başvurulan hava yolu şirketleri tarafından belirlenmiş olan illerde ikamet ediyor olmak

• İyi derecede İngilizce bilmek ( Hostes olabilmek için İngilizcenin çok iyi derecede bilinmesi ve konuşulmasının yanında ikinci bir yabancı dile sahip olmak mülakat aşamasında etkili olan durumlardan biridir. İkinci bir yabancı dili de kendi dili gibi konuşan kişilerin seçilme ihtimalleri daha yüksektir.)

• Adli sicil kaydının temiz olması

• Başvuru yapmış olan erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış olmaları veya askerliğin kendilerine engel olmaması

• Daha önce farklı bir havayolu firmasından disiplin cezası ya da suç işlenmesi durumu ile farklı bir ceza almamış olmak

• Başvuru yapılacak olan ilgili havaalanının belirlemiş olduğu kurum üzerinden sağlık rapur ile beraber fiziki yeterlilik onayının alınması

• İdeal olarak belirlenmiş olan boy ve kiloda olmak (Kadınlar için 160- 180 cm; erkekler için 170- 180 cm aralığı.)