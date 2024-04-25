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En az ilkokul mezunu olmak yeterli oluyor: İŞKUR 25-30 Nisan sınavsız mülakatsız çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru şartları geldi

İş arayanlar için büyük bir fırsat kapıda! İŞKUR, Türkiye genelinde çarşı ve mahalle bekçisi pozisyonlarına eleman alımı yapıyor. Bu alım, genç iş arayanlar için kariyerlerine yeni bir yön verebilecek önemli bir adım olabilir. Ancak, bu fırsattan yararlanabilmek için bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekiyor. Başvuru süreci, başvuracak adaylar için oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde tasarlanmış olsa da, başvuru koşullarını, gereken belgeleri ve başvuru tarihlerini iyi bir şekilde bilmek büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 10:26 Güncelleme 25 Nisan 2024, 10:27
En az ilkokul mezunu olmak yeterli oluyor: İŞKUR 25-30 Nisan sınavsız mülakatsız çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuru şartları geldi

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İŞKUR, çarşı ve mahalle bekçisi için yeni alımlar yapıyor! Bu kapsamlı rehberimizde, İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapabileceğiniz, hangi belgelerin gerektiği ve başvuru sürecinin her aşamasında nelere dikkat etmeniz gerektiği gibi konulara değineceğiz. Ayrıca, sınavsız ve mülakatsız gerçekleşecek bu alımın başvuru şartlarını ve adaylardan beklenen temel özellikleri de sizlerle paylaşacağız. İş arama sürecinde bir adım öne çıkmak ve güvenli bir devlet işine sahip olma fırsatını yakalamak isteyen herkes için bu rehber, değerli bilgilerle dolu. Unutmayın, doğru bilgi ve hazırlıkla başvurunuzu güçlendirebilir ve kariyer yolculuğunuzda önemli bir kapıyı aralayabilirsiniz.

Çarşı ve mahalle bekçileri, gece boyunca mahallelerin güvenliğini sağlayarak, halkın huzur içinde uyumasını temin eden kişilere denir. Bu görevde olanlar, toplumun güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Alımı Başvuru Şartları

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 18 yaşında olmak ve en az ilkokul mezunu olmak bulunmaktadır. Ayrıca, adayların sağlık durumlarının bu iş için uygun olması gerekmektedir.

Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Alımı Başvurular Nereden Yapılır?

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Alımı Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvururken, kimlik kartı, diploma veya mezuniyet belgesi, sağlık raporu gibi belgeler gerekmektedir. Bu belgelerin eksiksiz ve güncel olması büyük önem taşır. Başvuru süreci, adayların belgelerini hazırlaması, online formu doldurması ve gerekli evrakları İŞKUR'a iletmesi şeklinde ilerlemektedir.

Çarşı Ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı

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