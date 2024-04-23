Temmuz zamlı öğretmen maaşları 2024 - 1.,2.,3.,4.,5.,6.7., 8., 9. derece uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak?

İŞTE ZAM ORANI Enflasyon farkına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 3.25, Mayıs için yüzde 3, Haziran için yüzde 2.54 olarak yer aldı.

Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.48 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda enflasyon farkı yüzde 9.11, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.02'ye ulaşacak.

ÖĞRETMEN MAAŞI 47 BİN LİRAYI AŞACAK

Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon tahminine göre 39 bin 439 liraya çıkacak. Bu tahmin gerçekleşirse öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.