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Temmuz zamlı öğretmen maaşları 2024 - 1.,2.,3.,4.,5.,6.7., 8., 9. derece uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak?

Nisan ayıyla birlikte öğretmenlerin Temmuz ayında alacakları zamlarla ilgili beklentiler ve hesaplamalar da artış gösterdi. Yaklaşan maaş zammı, öğretmenler için ne kadarlık bir artış anlamına gelecek ve maaşları hangi seviyeye taşıyacak, büyük bir merak konusu. Hükümet, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranlarına dayanarak belirleyeceği zam oranları ile öğretmenlerin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkileyecek. İşte öğretmenlerin maaşlarına yapılacak zam oranları ve bu zammın potansiyel etkileri hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 09:17 Güncelleme 24 Nisan 2024, 09:17
Temmuz zamlı öğretmen maaşları 2024 - 1.,2.,3.,4.,5.,6.7., 8., 9. derece uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak?

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Bu yılın başında yüzde 49.25 artışla memur maaşlarına önemli bir iyileştirme yapılmıştı. Şimdi ise Temmuz ayında yeni bir zam daha geliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 10'luk bir zam yapılacak. Peki, temmuz ayında öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

ENFLASYON FARKI VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 3 aylık enflasyon yüzde 15.06 oldu.

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması gerekiyordu. 3 aylık verilerle bu oran aşıldı. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı kesinleşti. Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 10.06'ya çıkarken, önümüzdeki 3 aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

İŞTE ZAM ORANI
Enflasyon farkına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 3.25, Mayıs için yüzde 3, Haziran için yüzde 2.54 olarak yer aldı.

Bu tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.48 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda enflasyon farkı yüzde 9.11, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.02'ye ulaşacak.

ÖĞRETMEN MAAŞI 47 BİN LİRAYI AŞACAK
Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon tahminine göre 39 bin 439 liraya çıkacak. Bu tahmin gerçekleşirse öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.

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